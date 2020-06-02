Facebook'a yeni bir özellik geliyor

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların hesabındaki eski ve gereksiz paylaşımları silmelerini sağlayacak 'Gönderileri Yönet' isimli yeni özelliğini duyurdu. Bugünden itibaren kullanıcılara açılacak olan özelliğinin herkes için aktif olma durumu birkaç hafta sürebilir.





'Gönderileri Yönet' isimli bu yeni özellik sayesinde eski tarihli gönderiler; etiketlenenlerin isimler, içeriğin türü ve tarihine göre filtrelenebiliyor. Sunulan bu yeni araç sayesinde profilde yıllar geçtikçe biriken paylaşım yığını kolayca temizlenebiliyor.





Öte yandan isteyen kullanıcılar, içerikleri tam olarak silmek yerine Instagram’da olduğu gibi arşivleyebilecekler. İçeriklerin silinmesi halinde, silinen gönderilerin tamamı 30 gün sonra kalıcı olarak ulaşılamaz hale geliyor. Bunlar, manuel olarak da hemen silinebiliyor.





Buna ek olarak firma, eskiden son derece karmaşık olan gizlilik kontrollerini de daha kolay ve kullanışlı hâle getirdi.