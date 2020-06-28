Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'ta 'nefret' politikası değişti /28 Haziran 2020 15:13

Facebook'ta 'nefret' politikası değişti

Nefret söylemi içeren paylaşımlar hakkında sessiz kaldığı için eleştirilen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirket politikasında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Büyük şirketlerin reklam boykotuna katılacağını duyurmasının ardından Zuckerberg, nefret söylemi içeren paylaşımlara ve siyasi içeriklere uyarı ekleneceğini duyurdu.

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Facebook, nefret söylemi içeren paylaşımlar hakkında şirket politikasının değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şirket politikasını ihlal eden paylaşımlara ve siyasi içeriklere uyarı ekleneceği belirtildi. CEO Mark Zuckerberg, “Hiçbir siyasetçi için istisna yapılmayacak” dedi.

Daha önce, “Sosyal medya platformları gerçeğin yargıcı olmamalı” diyerek Twitter’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına uyarı eklemesine karşı çıkan Zuckerberg, Unilever ve Coca-Cola’nın reklam boykotuna katılmasından saatler sonra şirket politikasındaki değişikliği duyurdu.

Zuckerberg, insanların ırk, din veya cinsel yönelimine yönelik fiziksel güvenlik veya sağlık için tehdit oluşturan reklamların da yasaklanacağını belirtti. Zuckerberg, şu ifadeleri kullandı: “Bu zorluklar kapsamında ilerleme kaydedebileceğimiz konusunda iyimserim. Sanırım bunu özgür ifade ve oylama kapsamında demokratik geleneklerimizi koruyarak yapabiliriz.”

PAYLAŞIMLAR KALDIRILMAYACAK

Facebook sözcüsü ise, ABD Başkanı ile Twitter arasındaki gerilimi başlatan ve Twitter’ın ‘teyit’ uyarısı eklediği paylaşıma, seçmenlerin, seçim süreci hakkında bilgi alabileceği bir link ekleneceğini söyledi.

Şirket politikasını ihlal eden içeriklere uyarı ekleneceğini ancak platformdan kaldırılmayacağını ve seçim sürecini etkileyebilecek paylaşımlara seçim bilgilendirme merkezi bağlantısının ekleneceğini söyleyen Zuckerberg, “Bu, paylaşımların doğru olup olmadığına dair bir yargılama süreci değil” dedi.

REKLAM BOYKOTU BÜYÜYOR

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ‘Stop Hate for Profit’ isimli kampanya kapsamında şirketler Facebook reklamlarını durdurma kararı aldı.

Cuma günü Unilever, Coca-Cola, Honda, Hershey ve Jansport gibi markalar da boykota dahil olacaklarını açıkladı. Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünlerini üreten Unilever şirketi, altı ay süreyle Facebook’a reklam vermeyeceğini duyurdu.

‘UNILEVER BASKI OLUŞTURDU’

eMarketer isimli pazar araştırma firmasının baş analisti Nicole Perrin, Unilever şirketinin boykota katılmasının, 70 milyar dolarlık yıllık gelirinin yüzde 98’ini reklamlardan sağlayan Facebook üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu söyledi.

‘YERİNE GETİRİLMEYEN SÖZLERE İHTİYACIMIZ YOK’

Şirketin aldığı bu kararlar, ‘yeterli olmadığı’ için sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi. ‘Stop Hate for Profit’ kampanyasını başlatanlardan Color Of Change’in direktörü Rashad Robinson, “Zuckerberg’ün değişiklikleri yeterince iyi değil” dedi. Robinson, “‘Haber değeri taşıyan’ içeriklerin, kullanıcıların kendilerinin karar vermesi için etiketlenmesi yeni bir şey değil. Neredeyse hiçbir değişiklik olmayacak” dedi.

Change the Terms kurucularından Jessica J González ise, “Kullanıcıların kolektif sesi nefret dolu siyasetçilere ve beyaz üstünlükçülerine karşı kazandı” dedi ancak Facebook’taki değişikliklerin yeterli olmayacağını dile getirdi. González, “Daha fazla uygulamaya ihtiyacımız var, yerine getirilmeyen sözlere değil” dedi.
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