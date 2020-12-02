Facebook'tan 1 milyar dolarlık satın alma

Konuyu bilen bir kişiyi kaynak gösteren CNBC kanalı da satışın 1 milyar doların üzerinde olabilceğini belirtti.







Kustomer, müşterilerinin aldıkları toplantı notlarının belli bir konuya göre düzenlenmesi, basit isteklerin gönderilmesi gibi zaman alan kolay işleri yapan bir yazılım.





Mayıs ayında gif katalog şirketi Giphy ve Aralık 2019'da İspanyol bulut video oyun şirketi PlayGiga'yı satın alan Facebook son satın alma ile küçük işletmelere, sosyal ağ hizmetleri aracılığıyla satışları artırmak için daha fazla özellik sağlayacak.





2015 yılında kurulan New York merkezli Kustomer, Crunchbase'e göre, yaklaşık 173,5 milyon dolar gelir elde etti.