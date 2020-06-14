Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'tan dikkat çeken yenilik /14 Haziran 2020 16:43

Facebook'tan dikkat çeken yenilik

Dezenformasyonun önüne geçmeyi amaçlayan sosyal medya devi Facebook, yeni bir işlevi devreye koyuyor.Platform yeni özellik ile yanlış ve yalan bilginin dolaşımını kısmen de durdurmayı amaçlıyor.

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Facebook, yaptığınız aramalarda sağ tarafında artık bir Wikipedia bilgi paneli gösterecek. Google'ın arama sonuçlarındaki Wikipedia kutucuğuna benzeyen işlevin bir farkı, kutucuğun içerisinde kişinin Instagram profiline de bir bağlantının bulunması.

Google'ın aksine Facebook, kullanıcıların başka web sitelerinde değil kendi üzerinde zaman geçirmesini istiyor ve yeni işlevi buna göre şekillendiriyor.

Uzmanlar, Facebook'un yanlış bilgilere karşı girişimlerinin, kullanıcıları Facebook'ta tutmayı da amaçladığını söylüyorlar. İşlevin şu an mobil web sayfasında, masaüstünde ve iOS uygulamasında ve sadece İngilizce dilinde test edildiği belirtiliyor.

Bu özellik, Facebook'ta ekranın üst kısmında bulunan normal arama çubuğu ile çalışır. Örneğin, arama çubuğunda popüler bir ismi filmi veya olayı yazıp ararsanız, Facebook sağ tarafta, Google'ın arama sayfasının sağ tarafında gösterilen bilgi paneline benzer şekilde toplanan bilgileri içeren Wikipedia destekli bilgi kutusunu görüntüleyebilirsiniz. Kutu ayrıca konunun Facebook ve Instagram sayfasına "ayrıca bkz" bağlantıları içeriyor.

Facebook hala bu özelliği test edip platforma entegre ettikten sonra bilgi paneline ilgili kitaplar, resmi web siteleri ve daha fazlası gibi daha fazla bilgi eklendiğini görebiliriz.

İşlevin her aramada istendiği gibi çalışmadığına, bazen tutarsız Wikipedia bağlantıları verdiğine dair şikayetler var. Facebook'un sorunları gidermesiyle birlikte işlev, herkese sunulmaya başlanabilir.
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