Samanyolu Haber /Dünya / Facebook'tan hodri meydan: Haber paylaşımını durdurdu /18 Şubat 2021 10:41

Facebook'tan hodri meydan: Haber paylaşımını durdurdu

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engelledi.

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Facebook, Avustralya Parlamentosunda görüşülen Google ve Facebook'un Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Avustralyalı yayıncı kuruluşların Facebook'ta haber içeriği yayımlamaya devam edebileceği ancak bağlantıların ve gönderilerin Avustralyalılar tarafından görüntülenemeyeceği veya paylaşılamayacağı belirtildi.

Avustralyalıların, Facebook üzerinden ulusal ya da uluslararası haberleri paylaşamayacağı ifade edilen açıklamada, ülke dışından uluslararası kullanıcıların da Avustralya haberlerini paylaşamayacağı belirtildi.

Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını duyurdu.

Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulundu.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95'ini elinde tutuyor.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.
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