Samanyolu Haber /Dünya / Facebook'tan tartışma yaratan karar /30 Kasım 2019 17:20

Facebook'tan tartışma yaratan karar

Facebook, Singapur hükümetinin talebi üzerine, muhalif bir haber sitesinin paylaşımının altına düzeltme ekledi. Singapur hükümeti, söz konusu paylaşımdaki iddiaların yanlış olduğunu belirtiyordu.

SHABER3.COM

Singapur'daki tartışmalı bir internet yasası, ilk kez bir sosyal medya devine düzeltme yayımlattı. Bu yasa kapsamında Singapur'daki bakanlar, sosyal medya platformlarına, yanlış olarak addettikleri paylaşımlarla ilgili uyarı niteliğinde bir ibare koymalarını söyleyebiliyor. Ancak ülkedeki hak örgütleri, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle bu yasayı eleştiriyor.

Singapur'da seçime hile karıştırıldığı yönünde iddialar ve bir muhbirin tutuklandığına dair suçlamalar içeren paylaşım, "States Times Review" adlı Facebook hesabında 23 Kasım'da yayımlanmıştı.

Singapur hükümeti, geçen ay yürürlüğe giren tartışmalı yasadan doğan yetkisini kullanarak söz konusu haber sitesinin sahibi Alex Tan'dan bu paylaşımı düzeltmesini istedi.

Ancak Singapur dışında yaşayan Avustralya vatandaşı Tan, hükümetin "yanlış" ve "hakaretamiz" olarak tanımladığı bu paylaşımla ilgili bir düzeltme yayımlamayı reddetti.

Bunun üzerine Singapur hükümeti, Facebook'tan uyarı yayımlamasını talep etti. Hükümetin talebini olumlu karşılayan Facebook da bugün söz konusu paylaşımın altına, "Facebook'un yasalara göre size, Singapur hükümetinin bu paylaşımda yanlış bilgi bulunduğunu belirttiğini söylemesi gerekmektedir" notunu düştü. Facebook'un eklediği düzeltme sadece Singapur'daki kullanıcılar tarafından görülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan Tan ise hükümetin Facebook üzerinden harekete geçmesinin ardından aynı haberi Twitter, Google ve Linkedin'de de paylaştığını duyurdu. Tan, hükümeti bu sosyal medya platformlarına da şikâyette bulunmaya davet etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook'tan tartışma yaratan karar Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:21:09