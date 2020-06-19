Samanyolu Haber /Dünya / Facebook'tan Trump için engelleme kararı /19 Haziran 2020 00:03

Facebook'tan Trump için engelleme kararı

Sosyal paylaşım platformu Facebook'un Trump'ın seçim kampanyasında kullanılan bazı hesapların Nazi simgeleri içermesi nedeniyle engellediği ifade edildi.

SHABER3.COM

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında kullanılan bazı reklamları, Nazi simgeleri içerdiği gerekçesiyle engelledi.

Trump kampanyası ise simgenin Nazilerle ilişkili olmadığını savundu.

Söz konusu simge, Nazilerin toplama kamplarındaki tutsaklara taktığına benzer bir ters üçgendi.

Reklamın metninde de “tehlikeli çetelerin ve aşırı solcu grupların” sokaklarda kaos meydana getirdiği, “kentleri tahrip ettiği” belirtiliyordu.


Reklamlar Trump'ın sayfasının yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın kampanya ekibi Team Trump ile ilişkiliydi.

Facebook'un reklamı kaldırmasına yönelik Twitter'da bir eleştiriye yanıt veren Trump ekibi, “Bu bir emoji” dedi ve bu emojinin Antifa hareketi tarafından bazı görsellerde de kullanıldığını belirtti.

Trump ekibi ayrıca Anti-Defamation League (İftira ve İnkarla Mücadele Birliği, ADL) arşivlerinde bu simgenin bir nefret simgesi olarak yer almadığını ifade etti.

Facebook daha önce de Trump'ın nefret söylemine ve yaydığı yanlış bilgilere izin verdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Twitter'ın Trump'ın tweetlerine uyarı koymasından sonra Facebook'tan da benzer bir adım talep edenler, bunun gerçekleşmemesi nedeniyle eleştirilmişti.
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