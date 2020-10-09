Samanyolu Haber /Dünya / Facebook'tan Trump ile ilgili yeni karar /09 Ekim 2020 00:01

Facebook'tan Trump ile ilgili yeni karar

ABD Başkanı Donald Trump taraftarı bir öğrenci grubuyla ilişkili sahte hesapların Facebook tarafından kaldırıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sosyal paylaşım platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump taraftarı bir öğrenci grubuyla ilişkili sahte hesapları kaldırdığını duyurdu.

Kasım ayında yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar sürerken sosyal paylaşım platformu Facebook mevcut Başkan Donald Trump'a karşı bir hamle daha yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre Facebok'tan yapılan açıklamada, Trump taraftarı muhafazakâr bir öğrenci örgütü olan "Turning Point USA" ile ilişkili sahte hesapların silindiği bilgisi paylaşıldı.

Platform, sözgelimi gruba ait 200 Facebook hesabı, 55 sayfa ve 75 Instagram hesabını kapattığını duyurdu.

Washington Post'un geçen ayki haberini takiben inceleme başlattıklarını belirten platform, Turning Point USA'in sahte hesap ağını oluşturmak için pazarlama şirketi Rally Forge ile ortak çalıştığını ortaya çıkardıklarını bildirdi.

Söz konusu sahte hesap ağının 2018 yılında faaliyete geçtiği bilgisini veren Facebook, 2020'ye gelindiğinde ağın haziran ayına dek hareketsiz kaldığını kaydetti.
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