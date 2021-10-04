Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'un alan adı kısa süreliğine satılığa çıktı /04 Ekim 2021 22:56

Facebook'un alan adı kısa süreliğine satılığa çıktı

Facebook ve bünyesindeki iki diğer platform olan Instagram ve WhatsApp'ın hizmet veremediği saatlerde Facebook'un alan adının da kısa süreliğine de olsa satılığa çıktığı belirtildi.

SHABER3.COM

Facebook ve bünyesindeki iki diğer platform olan Instagram ve WhatsApp'ın çöküşü üzerinden saatler geçerken, kısa süre önce Facebook'un alan adı satılığa çıktı. Alan adı, satılığa çıktığının anlaşılmasından kısa süre sonra Facebook şirketinin bünyesine geri döndü.

Büyük çöküşün ardından bir Twitter kullanıcısı, Facebook'la ilgili hayrete düşürücü bir bulgu paylaştı. Chad Loder adlı kullanıcı, Facebook'un alan adının satılık olduğunu gösterdi. Loder; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın DNS A ve DNS AAAA kayıtlarının hedef alındığını ifade etti. Kısa süreli şaşkınlığın ardından söz konusu alan adları, tekrar Facebook Inc.'ye geri döndü.

DNS A kaydı nedir?

DNS A, bir sitenin alan adının IP bilgilerini ifade eder. Bu formül, IPv4 tipi adresler için geçerlidir. IPv6 tipi adresler ise DNS AAAA kullanır. Bu formüllerdeki alan adları sayesinde internet kullanıcıları, sitelerin IP adresi yerine belirlenen alan adını tarayıcıya girerek siteye bağlanabilir.

Chad Loder, Twitter'da Facebook.com'un Facebook şirketinin bünyesinden çıktığına dair bir görsel paylaştı. Açıklamaya göre durum, Instagram ve WhatsApp için de böyleydi. Platformların Twitter'dan yaptıkları "elimizden geleni yapıyoruz" ana fikirli açıklamalardan sonra Twitter CEO'su Jack Dorsey'den de tepki gecikmedi. Dorsey, Loder'ın paylaşımını "Ne kadara?" ifadeleriyle retweet'ledi.

Zaten alan adları, paylaşımdan çok kısa bir süre sonra Facebook Inc.'nin bünyesine geri döndü.
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