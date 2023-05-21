Facebook'un sahibi Meta Twitter'a rakip olacak uygulama için harekete geçti

Sosyal medya kullanımının dünya çapında hızla yaygınlaşmaası, teknoloji devlerini bu alanda yaşanan rekabetle ilgili harekete geçirdi.

META'nın Twitter'a rakip olabilecek bir uygulama üzerinde çalışmalara başladığı öğrenilirken, yeni uygulama ile ilgili bazı özellikler de şimdiden basına yansıdı.

500 KARAKTER SINIRI

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın yeni bir platform üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Twitter’a rakip olarak dizayn edilen uygulama hakkında ortaya çıkan bilgilere göre gönderilen 500 karakter ile sınırlı olacak.

Ayrıca uygulamanın Instagram ile de bağlantılı olacağı ortaya çıktı. Kullanıcılar Instagram’da takip ettiği kişileri, tek bir tuşla yeni Twitter benzeri uygulamada takip edebilecek.

NEDEN TWITTER BENZERİ UYGULAMALAR ARTTI?

Son zamanlarda birçok şirket tarafından Twitter benzeri uygulamalar yapılıyor. Bunun nedenin ise Twitter’ı Elon Musk’ın satın almasıyla uygulamaya koyduğu yeni kararlar olduğu tahmin ediliyor. Mavi tiklerin kaldırılması ve ücretli hale gelmesi gibi kararlar kullanıcılar tarafından büyük tepki toplamıştı. Bundan dolayı rakip platformların ortaya çıktığı tahmin ediliyor.