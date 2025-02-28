Facia oteli Grand Karrtal'ın müfettiş raporunda korkunç detaylar

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Bolu Belediyesi’ndeki incelemeleri sonucunda hazırlanan ikinci raporda dikkat çekenleri tek tek aktardı. İşte Bolu faciasına ilişkin yeni detaylar…



4 Günde Hazırlandı, 30 Sayfa



Bakanlık müfettişlerinin 4 günde hazırladığı 30 sayfalık raporda, 3 belediye personeli ile adli soruşturmada tanık ve sanık konumundaki isimlerden bilgi alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar’ın ihmalinin olup olmadığı incelendi.



15 Günlük Süre Önemsenmedi



Şardan, ikinci müfettiş raporunda belediye personeli yönünden yapılan tespitleri şöyle aktardı: Bolu Belediyesi, Grand Kartal Otel’e yönelik 16 Aralık 2024’te binaları yangından koruyan diğer bir yönetmelik hükümlerine göre denetledi. Denetim sonucunda, “konaklama hizmetinin verilmesini tehlikeye düşürecek” eksiklikler tespit edildi. Tespitlerin giderilmesi adına otel yönetimine 15 günlük süre verildi. Ancak eksiklikler verilen süre içinde giderilemedi.



İşlem İptal Edildi



Söz konusu itfaiye rapor talebi, belediyece salt bireysel bir idari işlem gibi değerlendirildi. Bu çerçevede başvurucunun talebi doğrultusunda işlem iptal edildi. Eksikliklerin tamamlanmaması sonrasında “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” durumunun ortaya çıktığını belirten Şardan, otelin faaliyetlerini durdurması gerektiğine dikkat çekti.



Faaliyet Durdurmalıydı



Şardan, "Yapılan denetim ve kamu göreviyle bağlantılı olarak can ve mal kaybına neden olma ihtimali yüksek olan söz konusu otelin faaliyetlerin durdurulması gerekirdi" dedi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladıkları rapor sonrasında, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın’ın onayıyla üç belediye çalışanı hakkında adli süreç başlatılarak, 3 şüpheli tutuklandı.



İtfaiye Eri Bildirmedi



Şardan’ın aktardığına göre itfaiye eri İrfan Acar, otelde eksiklikleri tespit etmesine rağmen suç içeren hususları yetkili kurumlara bildirmediği gerekçesiyle suçlu bulundu. Acar’ın otel yönetimince belediyeye yapılan başvurunun geri alınmasını uygun bulunan yazıda imzasının da yer aldığı öğrenildi.



Üçü de Suçlu Bulundu



İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ise eksiklikler tespit edilmesine rağmen başvurunun geri alınması üzerine suç unsuru içeren tespitleri yok sayacak şekilde işlem tesis etmeleri, suç içeren hususları yetkili kurumlara bildirmedikleri iddiasıyla suçlu bulundu.