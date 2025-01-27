Faciada ölenlerin ailelerine hakaret eden 3 kişi daha gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından bazı vicdansızlar hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tepkiler üzerine harekete geçti.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aileleri arayarak rahatsız eden 3 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" dedi.





3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Yerlikaya, "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacak" ifadelerini kullanmıştı.







