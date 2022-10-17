Faciadan yaralı kurtulan 5 madencinin durumu ağır





TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı ilk incelemenin ayrıntılarını paylaştı. Ankara'daki merkezlerinde basın açıklaması yapan uzman ekibin raporunda patlamaya ilişkin bazı tespitler yer aldı.

DW'ningöre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.Toplam 11 yaralıdan yedisinin tedavisinin sürdüğünü açıklayan Koca, tedavisi devam edenlerden beşinin ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.Açıklamada, "Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir" denildi.Ölümlerin nedeninin grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğu belirtilen basın açıklamasında, "Gaz izleme sistemi verilerine Odamızca ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. MMO uzmanları ayrıca, "TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi organizasyonunda önemli aksaklıklar, madencilerin ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı sayısındaki belirsizliklere sebep olmuştur" eleştirisinde bulundu.