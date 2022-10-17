Samanyolu Haber /Gündem / Faciadan yaralı kurtulan 5 madencinin durumu ağır /17 Ekim 2022 10:42

Faciadan yaralı kurtulan 5 madencinin durumu ağır

Sağlık Bakanı Koca, Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasında yaralanan 11 kişiden yedisinin tedavisinin sürdüğünü, beşinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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DW'nin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.

Toplam 11 yaralıdan yedisinin tedavisinin sürdüğünü açıklayan Koca, tedavisi devam edenlerden beşinin ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.

TMMOB: Gaz izleme verilerine ulaşamadık

TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı ilk incelemenin ayrıntılarını paylaştı. Ankara'daki merkezlerinde basın açıklaması yapan uzman ekibin raporunda patlamaya ilişkin bazı tespitler yer aldı.

Açıklamada, "Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir" denildi.

Ölümlerin nedeninin grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğu belirtilen basın açıklamasında, "Gaz izleme sistemi verilerine Odamızca ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. MMO uzmanları ayrıca, "TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi organizasyonunda önemli aksaklıklar, madencilerin ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı sayısındaki belirsizliklere sebep olmuştur" eleştirisinde bulundu.
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