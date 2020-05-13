Facianın 6. yılında skandal: Soma sanığı bilirkişi yapıldı









Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin öldüğü maden kazasına ilişkin davada, Maden Fakültesi bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi, mahkemenin bilirkişi talebine “bilirkişilik yapacak bölümümüzde öğretim üyesi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.





Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre mahkeme, bunun üzerine 301 işçinin can verdiği Soma katliamı davasında 8 yıl 4 ay hapis cezası alan sanık mühendis Fuat Ünal Aydın’ın arasında bulunduğu yedi kişiyi davada bilirkişi olarak görevlendirdi.





Kazada ölen işçi Şükrü Otlak’ın ailesinin açtığı dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.





Şükrü Otlak’ın eşi Hatice Otlak, kızları Ceren ve Saibe ile oğlu İzzet Otlak’ın avukatları Can Atalay ve Ayvaz Demircan, mahkemeye dilekçe vererek, kendilerinden habersiz oluşturulan bilirkişi heyetine itiraz etti.





Mahkemenin, 4 Mayıs’ta Soma Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazdığı talimatta, Urungu Erdal Özer, Serkan Kılınç, İlhan Çolak, Bilal İpekçi, Ahmet Haşim Demirler, Fuat Ünal Aydın ve Engin Kibar’ı bilirkişi olarak tayin ettiğini öğrendikleri anlatılan dilekçede, anılan kişilerin bu dosya kapsamında bilirkişilik yapmasının hukuken kabul edilemez olduğu ifade edildi.





Dilekçede, bilirkişi olarak tayin edilen kişilerden Fuat Ünal Aydın’ın, kamuoyunda Soma Maden Katliamı olarak bilinen ve 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Eynez Ocağı’nda gerçekleşen faciaya ilişkin gerçekleştirilen yargılamanın sanığı olduğu ve yargılama sonucunda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekildi.





Bu kişinin, bir başka maden kazası dosyasında bilirkişi olarak tayin edilmesinin, hukuka aykırılığının ötesinde hukuk devleti ilkesini de temelinden sarstığı ifade edilen dilekçede, diğer bilirkişilere ilişkin de şu itirazlarda bulunuldu:





“Yaptığımız araştırma sonucunda öğrenebildiğimiz kadarıyla, diğer bilirkişilerden, Urungu Erdal Özer, Ege Linyit İşletmeleri Baş Mühendisi, Ahmet Haşim Demirler ise İmbat Madencilik Enerji Tur. San ve Tic. A.Ş’nin Satınalma ve Materyal Müdürü’dür. Ege Linyitleri İşletmesi Baş Mühendisi olan bilirkişinin ise yukarıda söz ettiğimiz ve 301 işçinin ölümü ile sonuçlanan Soma Maden Katliamı davasının sanığı olarak yargılanma ihtimali bulunmaktadır. Soma Maden Katliamı nedeniyle sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi üzerine açılan davada, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar Danıştay tarafından kaldırılmıştır. Bu durumda Türkiye Kömür İşletmeleri ve Ege Linyitleri İşletmesi’ne bağlı sorumlu kamu görevlilerinin sanık haline geleceği açıktır. Anılan bilirkişinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığı henüz belirsizdir.”





İmbat Madencilik şirketinin, 10 Nisan’da meydana gelen göçük sonucunda 3 işinin ölümü ve bir işçinin yaralanması ile gündeme geldiği vurgulanan dilekçede, şöyle devam edildi:





“Bilirkişi olarak tayin edilen kişilerden İlhan Çolak da İmbat Madencilik’in denetleme kurulunda bulunmaktadır. Bilirkişilerden Serkan Kılınç, Yeni Anadolu Madencilik’te mühendis olarak çalışmaktadır. Çalıştığı ocak, 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez Ocağı’dır. Diğer yandan, Sayın mahkemece tayin edilen bilirkişilerin hiçbirisi akademik unvana sahip olmadıkları gibi, tümü ‘maden sektöründe çalışan’ kişilerdir. Bu nedenle belirlenen bilirkişilerin objektif ve hükme esas alınabilecek nitelikte bir rapor hazırlamalarının mümkün olmadığı kanaatindeyiz.”





Hafızaları altı yıl geriye götürdüğümüzde Soma faciasında öne çıkan bir isim vardı.





301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da bir protestocuya tekme atan dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'di bu isim.







