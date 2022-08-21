Samanyolu Haber /Gündem / Facianın ardından merak edilen açıklama geldi: TIR Cengiz Holding'e mi ait? /21 Ağustos 2022 10:34

Facianın ardından merak edilen açıklama geldi: TIR Cengiz Holding'e mi ait?

Cengiz Holding, Mardin'de kazaya karışan araçların gübre fabrikalarından satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterileri tarafından organize edilen TIR’lar olduğu açıklamasını yaptı.

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HDP Sözcüsü ve Mardin milletvekili Ebru Günay, Mardin’de 20 kişinin ölümüne yol açan kazaya karışan TIR’ların Cengiz Holding’e ait olduğunu iddia etti. Cengiz Holding ise araçların kendilerine ait olmadığını müşterilerine ait olduğunu açıkladı.

HDP’DEN “CENGİZ HOLDİNG’E AİT” İDDİASI
Mardin’in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere TIR çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından HDP’den ‘Cengiz Holding’ iddiası geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözkonusu TIR’ın Cengiz Holding’e ait olduğunu iddia etti.

Günay paylaşımında, “Derik’te ki kaza sonrası hastane önünde ailelerle bekliyoruz. İhmaller zincirine dair söylenecek çok şey var. Cengiz Holding’in TIR’ları olması da elbette tesadüf değil. Yaralılara acil şifalar yaşamını yitirenlerin ailelerine sabırlar” ifadelerini kullandı.

CENGİZ HOLDİNG: BİZE DEĞİL MÜŞTERİLERİMİZE AİT
Cengiz Holding, Günay’ın iddiası üzerine yazılı açıklama yaptı. Kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dilenen açıklamada, “Ülkemizi yasa boğan bu acı haberin ardından bir siyasi partinin üyesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan araçların, Cengiz Holding’e ait olduğu iddia edilmiştir.

Sözkonusu araçların Cengiz Holding ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen TIR’lardır. Nakliyecinin temini ve tüm nakliye işlemleri, alıcının sorumluluğunda yapılmıştır.

Dolayısıyla bu araçlar bize ait olmadığı gibi, araçların bakım sorumluluğu da bu sürece dahil olan taraflara aittir” denildi.
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