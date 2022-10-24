Facianın üzerinden 10 gün geçti, hâlâ tek bir gözaltı yok

Bartın Amasra'da meydana gelen maden faciasında 41 madenci hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili birçok iddia dile getirilirken, özellikle havalandırma sisteminin bozuk olduğu, çalışırken içeride gaz kokusunun biriktiğine yönelik iddialar dile getirilmişti.





19 Ekim’de uzmanlarla birlikte madende keşif yapıldı. Keşfin ardından bir rapor hazırlayan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin açıklamasında hâlâ delil karartma şüphesinin olduğu belirtildi.





“10 GÜN OLDU ŞÜPHELİLER BELİRLENMEDİ”





Olayın gerçekleştiği günden itibaren Bartın'da bulunan ve bazı madencilerin avukatlığını üstlenen Mürsel Ünder, SÖZCÜ'ye gelinen süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.





“Şüpheliler tespit edilecek ifadeleri alınacaktı. 10 gündür hâlâ bir şüpheli yok” diyen Ünder, “Bir an önce süreç başlamalı” dedi.





“SORUMLULAR BİR AN ÖNCE GÖZALTINA ALINMALI”





Bilirkişi heyetiyle birlikte madende yapılan keşfe de değinen Ünder, şöyle konuştu:





“Keşfe biz de katıldık, ocağı ziyaret de ettik. Burada işçilerle de sürekli konuşuyoruz. Özellikle sıcaklıkla ilgili, metan değerleriyle ilgili çok fazla şey anlatıyorlar.





Sorumluların bir an önce gözaltına alınması gerekiyor. Delil karatılma şüphesi güçlü bir şekilde hala var. Biz keşifteyken de deneyimledik.





TTK yetkilileri, görevlileri, evraklara doğrudan ulaşabiliyor. Savcılık ‘evraklara, materyallere el koyduk' dese de bu kişiler şüpheli konumundadır ve bölgeden uzaklaştırılmalıdır.





TTK yetkilileri madene hala girebiliyor mesela. Keşif de zaten onların nezaretinde yapıldı. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor.”





“AİLELER VE MADENCİLER İHMALE DİKKAT ÇEKİLİYOR”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da “Hayatını kaybeden emekçiler madende bir sıkıntı olduğunu, kazadan önce ailelerine pek çok kez dile getirmişler. 110 kişinin çalıştığı vardiyada en deneyimsiz işçilerin kömür kazdığı ifade ediliyor. Havalandırma sisteminin kötü olduğunu, madencilerimiz de ailelerine anlatıyor. Havalandırmadaki sıkıntıya ve ihmale dikkat çekiliyor. Maden ocağının bir ay kapanacağı ve bakım yapılacağı ifade ediliyor” diye konuşmuştu.