Facianın yaşandığı otelden saatler sonra açıklama





'YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ'

Türkiye bugün Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasıyla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı. Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'den ise saatler sonra açıklama geldi.Otelin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz.Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz."