Facianın yaşandığı otelin sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kimi suçladı?

Bolu Kartalkaya'daki facianın ardından tutuklu bulunan otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Ergül, yangınla ilgili sorumluluk kabul etmeyi reddederek, ifadesinde kendisi dışında birçok kişiyi işaret etti.





'BAKANLIK DÜZENLİ DENETLİYORDU'

Hürriyet'in haberine göre; güvenlik görevlilerinin otel içinde 24 saat boyunca devriye gezdiklerini ve yangın durumunda alarmları çalıştırmakla yükümlü olduklarını söyleyen Ergül, mutfaktaki elektrikli eşyaların da aşçıbaşının kontrolünde olduğunu vurguladı.





Ergül, oteldeki yangın önlemleri konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkili FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yaparak, düzenli denetimler yapıldığını anlattı. Denetimler sırasında oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair uyarı almadıklarını söyleyen Ergül, 2007 yılında inşa edilen otelin o dönemde geçerli mevzuata uygun yapıldığını öne sürdü.





'AYLIK GELİRİM 100 BİN TL'





Halit Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu, otelin sürdürülebilir turizm belgesi aldığı ve bu belgenin geçerliliğinin 2025 yılına kadar sürdüğünü dile getirdi. Savcı tutanağında yangınla ilgili otelin her iki yılda bir yangın tatbikatı yaptığı, bu tatbikatlara tüm personelin katıldığı ve otelin yangın anında nasıl tahliye edileceğini gösteren kaçış planlarının bulunduğu, bu planlar doğrultusunda otelde yönlendirici ışıklı tabelaların mevcut olduğu belirtildi. Ancak yangın esnasında alarm sisteminin büyük ihtimalle hasar görüp çalışmadığı, duman dedektörlerinin devreye girdiği aktarıldı.