Facianın yaşandığı otelle alakalı flaş iddia: Yıkılacak mı?





'KÜL OLMUŞ VAZİYETTE'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 vatandaşı hayattan koparan yangın faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Yangının ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler otelde inceleme yaptı. Hazırlanan ön raporda binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. CNN TÜRK yayınında binanın yıkılacağı duyuruldu.Gazeteci Barış Yarkadaş ise bazı kaynakların yıkım kararını doğrulamadığını aktardı. Yarkadaş'ın aktardığına göre; kaynaklar “Ağır hasar tespiti var ancak yıkım kararı yok” açıklamasını yaptı.CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, yaşanan gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:"Çevre Şehircilik il müdürlüğü ekipler binayı incelediler. Ön rapor çıktı ve ağır hasarlı olduğuna kanaat getirildi. Muhtemelen yıkılacak bu bina, bir itiraf süreci de gelebilir. Ağır hasarlı bir binanın yıkımı söz konusu olacaktır. Binadaki durum çok kötü. Zaten içeriye artık kimse alınmıyor. Tamamen şerit çekildi, kapatıldı. Bugün AFAD son bir inceleme yaptı, arama tarama yapıldı. Ve şu an binanın çevresinden biz de uzaktayız. Zaten baktığınız zaman tamamen siyaha dönmüş denilebilir bazı noktaları.İçi zaten kullanılamayacak halde kül olmuş vaziyette. Çok büyük bir acı var. Bölgede de çok derin bir sessizlik var. Ve şu anda bu binanın çevresinde yine ekipler var. Hem AFAD ekipleri var hem bölgedeki valilikten ekipleri görüyoruz. Ama binanın tam anlamıyla çevresini de kapattılar, şerit çekildi. Jandarma ekipleri yine sahadalar. Ve özellikle binanın yakınlarına doğru kimse geçmesin diye şeridin çekildiğini belirtelim. Jandarma ekipleri de bölgeye kimseyi yanaştırmıyor. Bina bu yangın esnasında zaten ciddi bir hasar aldı."