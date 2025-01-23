Facianın yaşandığı otelle alakalı flaş iddia: Yıkılacak mı?

Gazeteci Barış Yarkadaş ise bazı kaynakların yıkım kararını doğrulamadığını aktardı. Yarkadaş'ın aktardığına göre; kaynaklar “Ağır hasar tespiti var ancak yıkım kararı yok” açıklamasını yaptı.
'YIKIM SÖZ KONUSU'
CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, yaşanan gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:
"Çevre Şehircilik il müdürlüğü ekipler binayı incelediler. Ön rapor çıktı ve ağır hasarlı olduğuna kanaat getirildi. Muhtemelen yıkılacak bu bina, bir itiraf süreci de gelebilir. Ağır hasarlı bir binanın yıkımı söz konusu olacaktır. Binadaki durum çok kötü. Zaten içeriye artık kimse alınmıyor. Tamamen şerit çekildi, kapatıldı. Bugün AFAD son bir inceleme yaptı, arama tarama yapıldı. Ve şu an binanın çevresinden biz de uzaktayız. Zaten baktığınız zaman tamamen siyaha dönmüş denilebilir bazı noktaları.
'KÜL OLMUŞ VAZİYETTE'
İçi zaten kullanılamayacak halde kül olmuş vaziyette. Çok büyük bir acı var. Bölgede de çok derin bir sessizlik var. Ve şu anda bu binanın çevresinde yine ekipler var. Hem AFAD ekipleri var hem bölgedeki valilikten ekipleri görüyoruz. Ama binanın tam anlamıyla çevresini de kapattılar, şerit çekildi. Jandarma ekipleri yine sahadalar. Ve özellikle binanın yakınlarına doğru kimse geçmesin diye şeridin çekildiğini belirtelim. Jandarma ekipleri de bölgeye kimseyi yanaştırmıyor. Bina bu yangın esnasında zaten ciddi bir hasar aldı."