Fadıl Akgündüz Caprice Gold projesini tekrar ele geçirmeye çalışıyor

Akgündüz’ün, site yönetimine bağlı güvenlik görevlilerini uzaklaştırdığını öğrenen mülk sahipleri tesise akın etti. 48 saat boyunca nöbet tutan mülk sahipleri yönetimi kaptırmadı.

Hürriyet'in haberine göre Temeli 7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold’ta hareketli günler yaşanıyor. 28 bin kişiden 1.4 milyar TL topladığı halde tesisi yarım bırakan Fadıl Akgündüz yönetimi ele geçirmek için hamle üzerine hamle yaptı. Paralarından sonra mülklerini de Fadıl Akgündüz’e kaptırmak istemeyen hak sahipleri ise 48 saat nöbet tutup yönetimi ele aldı.





Yıllardır mağdur oldukları Caprice Gold projesinin yönetimini birkaç ay önce İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru sonrası alan mülk sahipleri kendilerine bağlı yeni bir güvenlik ekibi oluşturmuştu. Yeni Caprice Gold Yönetim, atıl duran tesisin işletilmesi için çeşitli firmalar ile görüşürken geçen pazartesi akşamı ilginç bir gelişme yaşandı. Jet Fadıl olarak da bilinen Fadıl Akgündüz, beraberindeki 10 kişi ve 20 araçlık polis ekibi ile tesise geldi. Akgündüz, tesisin güvenlikçilerini dışarı çıkardı. Durumdan haberdar olan site yönetimi ve elinde tapu bulunan çok sayıda kişi Caprice Gold’un önünde toplandı. Saatler süren tartışma sonrasında polise mahkeme kararını sunan site yönetimi tesisi yeniden devraldı.



