Fadıl Akgündüz yine sahnede!

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz dün akşam saatlerinde İstanbul Bayrampaşa'da "Caprice Gold" isimli otelin inşaatına gelerek mağdurların kurduğu derneğin güvenlik görevlilerini kovdu.





Avukatıyla gelen Akgündüz, site yönetimi olarak Carpice Gold Mağdurları Derneği tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerini dışarıya çıkartıp, yanında getirdiği güvenlik görevlilerini inşaat alanının girişine yerleştirdi.





DERNEK BAŞKANI METEHANOĞLU: AKGÜNDÜZ "İNŞAATIN YÖNETİMİ BENDE" DEDİ





Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatının artık kendi yönetiminde olduğunu söylediği iddia edildi.





Akgündüz'ün şantiyeyi bastığını duyan Caprice Gold Mağdurları Derneği üyeleri inşaat alanına geldi. Dernek ve site yönetim kurulu başkanı Talip Metehanoğlu ve dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu burada açıklama yaptı.





Caprice Gold Mağdurları Derneği üyeleri davanın bir türlü sonuçlanmamasını ve kendilerini 1,1 milyar TL dolandıran Akgündüz'ün serbest bırakılmasını protesto etmişti.







METEHANOĞLU: "BURAYI ACİLEN BOŞALTIN" DEMİŞLER





Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, "Bu akşam 19:00'dan sonra bir telefon geldi. Fadıl Akgündüz avukatlarıyla beraber buraya gelmiş tapu kâğıtlarını göstermiş. 'Acilen burayı boşaltın' demişler. Bizi de haberdar ettiler. Geldiğimizde gitmişti. 28 bin kişi burada mağdur. Fadıl Bey buraya geliyor 'bey' oluyor biz burada işgalci oluyoruz." ifadelerini kullandı.





MAĞDURLARIN AVUKATI: KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN VERDİĞİ HAKLARLA BURADAYIZ





Dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu ise, "Bizim güvenlik korumalarımıza müdahale etmişlerdir. Fadıl Akgündüz 'Sizin işinize son verdik buradan gidebilirsiniz' demiştir. Biz 6 aydan beri Kat Mülkiyeti Yönetmeliği'nin 57'nci, 58'nci, 59'uncu ve 60'ıncı maddelerine göre bu sitenin yönetimi konusunda mal sahipleriyle toplantı yaptık. Toplantıda Talip Metehanoğlu grubunun yönetimi ele almasını sağladık. Binanın yapılması görevini verdiler." diye konuştu.







İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2015'te tutuklanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'u 28 Mart 2017'de tahliye etmişti.





28 BİN KİŞİ MAĞDUR, AKGÜNDÜZ'ÜN 2 BİN 443 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 349 müşteki yer alıyor. Davada Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 6 sanık hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.





Akgündüz "yüksek kazanç" vadiyle 1,1 milyar TL toplamış, ancak inşaat bitmediği için 28 bin kişi mağdur olmuştu.





"Cübbeli Ahmet Hoca" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaat üyelerinin Fadıl Akgündüz'ün projesine destek vermesi için toplantılar düzenlemişti.





Akgündüz "2014 yılında hizmete açılacak" taahhütünde bulunsa da Caprice Gold inşaatı aradan geçen beş yıla rağmen tamamlanamadı.