Fadime öğretmene vefa klibi...

SAMANYOLUHABER- Ümit Nağmeleri, 2016’da yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan ve daha sonra yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Fadime Güler’in son şiiri Elveda'yı besteledi.





Bestelenen eser, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 4'üncü yıl dönümü öncesinde Ümit Nağmeleri'nin YouTube kanalında yayınlandı.

Adıyaman’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı sırada hukuksuz bir şekilde mesleğinden edilen Fadime Güler, yaşadığı acı ve üzüntü sonrası kısa sürede akciğer kanserine yakalanmıştı.





KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN VEFAT ETMİŞTİ





Kemoterapi tedavisi bile sonuç vermemiş ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Geride gözü yaşlı bir eş ile iki evlat bırakan Fadime öğretmenin vefat etmeden önce yazdığı son mektubu yürekleri dağladı.

150 bin KHK mağdurundan biri olan Fadime öğretmen, mektubunda öğrencilerine, oğluna, kızına, eşine, cevşenine, Kur’an-ı Kerîm'ine, denize ve güneşe "Elveda" demişti.





Fadime öğretmen eşine, "Seni çok yordum galiba, hakkını helal et!" diyerek noktalamıştı veda mektubunu.





KHK MAĞDURU FADİME GÜLER'İN VEDA MEKTUBU:



