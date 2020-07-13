Fadime öğretmene vefa klibi...

SAMANYOLUHABER- Ümit Nağmeleri, 2016’da yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan ve daha sonra yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Fadime Güler’in son şiiri Elveda'yı besteledi.
Bestelenen eser, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 4'üncü yıl dönümü öncesinde Ümit Nağmeleri'nin YouTube kanalında yayınlandı.
Adıyaman’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı sırada hukuksuz bir şekilde mesleğinden edilen Fadime Güler, yaşadığı acı ve üzüntü sonrası kısa sürede akciğer kanserine yakalanmıştı.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN VEFAT ETMİŞTİ
Kemoterapi tedavisi bile sonuç vermemiş ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Geride gözü yaşlı bir eş ile iki evlat bırakan Fadime öğretmenin vefat etmeden önce yazdığı son mektubu yürekleri dağladı.
150 bin KHK mağdurundan biri olan Fadime öğretmen, mektubunda öğrencilerine, oğluna, kızına, eşine, cevşenine, Kur’an-ı Kerîm'ine, denize ve güneşe "Elveda" demişti.
Fadime öğretmen eşine, "Seni çok yordum galiba, hakkını helal et!" diyerek noktalamıştı veda mektubunu.
KHK MAĞDURU FADİME GÜLER'İN VEDA MEKTUBU:
Bu bir VEDA yazısıdır!
ELVEDA güzel insanlar,
ELVEDA Adıyaman, Tokat, Malatya, Diyarbakır,
ELVEDA balıklı gölün balıkları,
ELVEDA güzel öğrencilerim,
ELVEDA Alime, Havva, Asuman, Yeliz, Sibel, Filiz, Hatice ve diğer dostlar,
ELVEDA ablalar, enişteler, görümceler, kayınlar, eltiler,
ELVEDA Musa babam,
ELVEDA Adıyaman’ın sıcak tırnaklı ekmeği, közlenmiş biberi, gece yarısı kocamla kaçamak yaptığımız kelleci, çiğ köfteci, dondurmacı,
ELVEDA kenarında yürüyüş yaptığımız Kızılırmak,
ELVEDA Tokat kebabı,
ELVEDA Sembolün yürek ve terbiyesiz tavuk menüleri,
ELVEDA hayaller, yaşananlar, yaşanılamayanlar, yaşanılmasına fırsat verilmeyenler, yaşatılmayanlar.
ELVEDA seninle kol kola alışveriş yapmayı hayal ettiğim, görmediğim, göremeyeceğim gelinim.
ELVEDA yıllarca emek vererek aldığım diplomam.
ELVEDA zalimler!
ELVEDA dilsiz şeytanlar!
ELVEDA emek hırsızları!
ELVEDA uzun ve ağrılı kemoterapi saatleri
ELVEDA serumlar, iğneler, maskeler, kan tahlilleri.
ELVEDA soğuk radyoterapi koridorları.
ELVEDA ameliyathaneler.
ELVEDA MR’lar, PET’ler, tomografiler, Eko’lar.
ELVEDA doktorlar, hemşireler, yoğun bakımlar,
ELVEDA gökyüzü, deniz, dağlar, ovalar,
ELVEDA hep hayalini kurduğum bahçeli ev ve dikmeyi hayal ettiğim sebze-meyveler,
ELVEDA mutfak balkonumun penceresinde gelmemi bekleyen asla gelmeyeceğimi bilmeyen çiçeklerim
ELVEDA mavi, yeşil, turuncu, kırmızı.
ELVEDA Emel Sayın, Erol Evgin, Sezen Aksu, Volkan Konak.
ELVEDA yarım kalmış hatimim.
ELVEDA Cevşenim, Ashab-ı Bedirim, Ashab-ı Uhudum, Celcelutiye duam.
ELVEDA Erkam’m, oğluşum, avukatlık lisans törenine gelemeyeceğim için özür dilerim.
ELVEDA boncuk gözlü güzel kızcem, Ayşem artık senin doktor olduğunu da burdan izlerim.
ELVEDA yakışıklı olmayan kocam seni çok yordum galiba hakkını helal et!