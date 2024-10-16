FAFT Rusya’yı kara listeye mi alıyor?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’nın kara listeye alınmasını özellikle Ukrayna talep ediyor. Gerekçe olarak ise Moskova’nın Kuzey Kore ve İran gibi kara listede bulunan ülkelerle yakın finansal ve askeri işbirliğini gösteriyor. Ayrıca Rusya’da kripto para birimlerinin kara para aklama ve terör finansmanında kullanıldığına dair endişeler de var.





FATF, 2023 Şubat ayında Rusya’nın üyeliğini askıya almış, ancak kara listeye eklememişti. Ancak Rusya’nın kripto para üzerindeki denetim eksikliği, uluslararası finansal sistem için bir tehdit olarak değerlendiriliyor.





Politico‘nun gizli belgelere dayandırdığı haberine göre, eğer kara listeye alınırsa, Rusya ciddi bir finansal izolasyonla karşılaşabilir. Bu da yabancı yatırımcıların ve ticaret ortaklarının Rusya’yla ilişkilerini gözden geçirmelerine neden olabilir.





Rusya ekonomisinde büyük bir daralmaya neden olabilir





FATF’nin mevcut kara listesinde Kuzey Kore, İran ve Myanmar bulunuyor. Rusya’nın da bu listeye eklenmesi, uluslararası bankacılık işlemlerinde ek maliyetler ve ticaret kısıtlamaları getirebilir. Uzmanlar, bu durumun Rusya ekonomisinde büyük bir daralmaya ve finansal işlemlerin pahalı hale gelmesine yol açabileceği görüşünde.





Bu gelişmeler, Batı yaptırımları altındaki Rusya’nın mevcut zorluklarına yenilerini ekleyebilir.





FATF (Financial Action Task Force - Mali Eylem Görev Gücü), 1989 yılında G7 ülkeleri tarafından kurulan ve kara para aklama, terörizmin finansmanı ve uluslararası mali suçlarla mücadeleyi amaçlayan uluslararası bir kuruluş. Amacı, dünya genelinde finansal sistemlerin bütünlüğünü korumak ve ulusal hükümetlere bu konularla ilgili politikalar geliştirmeleri için tavsiyelerde bulunmak. Ülkeler, FATF tarafından belirlenen 40 tavsiyeye uyum sağlamakla yükümlü. Bu tavsiyelere uyulmaması durumunda, bir ülke FATF tarafından "gri liste" veya daha ciddi durumda "kara liste"ye alınabilir. Bu durum, uluslararası bankacılık işlemleri üzerinde kısıtlamalar ve ekonomik yaptırımlara yol açabiliyor.