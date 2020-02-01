Fahiş doğalgaz faturalarına protesto!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün üç büyük şehirde doğalgaz zamlarına karşı sokağa çıktı.





TKP'nin çağrısıyla yüzlerce kişi, doğalgaz faturalarına itiraz dilekçelerini iletmek üzere Ankara'da PTT Yenişehir Şubesi, İstanbul'da PTT Kadıköy Merkez Şubesi ve İzmir'de İzmirgaz Genel Müdürlük Binası önünde toplandı.





DOĞALGAZ ZAMLARI PROTESTO EDİLDİ





İstanbul Kadıköy PTT önünde bir araya gelen ve doğalgaz faturalarına itiraz etmek için toplanan kalabalık, ''Doğalgaz zammı geri alınsın'', ''Isınma hakkı satılamaz'', ve ''Patronların düzeni, soygun düzeni'' sloganları attı.





İstanbul'daki eyleme; sanatçılar Orhan Aydın ve İlyas Salman gibi isimler de katıldı.





Doğalgaz zamlarına karşı Ankara Mithapaşa'daki Yenişehir PTT önünde bir araya gelen bir grup hem doğalgaz soygununa itiraz etti hem de son dönemde tartışmalara neden lan Ensar'a para aktaran Başkentgaz'a tepki gösterdi.







"BOYUN EĞME, AKP'DEN HESAP SOR"





"Başkent Gaz elini cebimizden çek", "Boyun eğme AKP’den hesap sor" ve "Ensar’ın foncusu hırsız Başkent Gaz" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında bir yurttaş gelen faturalar için itiraz dilekçesi verdi.





İzmir'de İzmirgaz Genel Müdürlük Binası önünde toplanan protestocular, "Boyun Eğme Ensar'dan hesap sor", "İnsanca ısınmak istiyoruz", "Boyun Eğme AKP'den hesap sor", "İzmirGaz elini cebimizden çek" sloganları attı.





