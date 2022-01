Fahiş doğalgaz faturalarında 'Damat Berat' detayı

AKP GELDİ, İŞLER DEĞİŞTİ





Türkiye fahiş doğalgaz faturalarını ve gaz kesintilerini konuşurken; CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan önemli iddialar öne sürdü.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğdu, Türkiye ve Rusya tarafından yapılan Mavi Akım projesi üzerinden yolsuzluk yapıldığını ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın şirketi Çalık Holding'e birçok kez 'kıyak' yapıldığını iddia etti.1997 yılında Türkiye ve Rusya arasındaki imzalanan Mavi Akım anlaşmasında, doğalgazın fiyatına ilişkin de bir 'formülün' bulunduğu ancak Rusya'nın anlaşmanın dışına çıkarak ilk faturayı olması gerektiğinden daha yüksek gönderdiğini ileri süren Erdoğdu, işlerin AKP'nin iktidara gelmesiyle değiştiğini belirtti.Erdoğdu, Rusya'nın bu formül değişikliği AKP tarafından kabul edilirken; Rusya'nın kar Türkiye'nin ise zarar ettiğini ifade etti.Formül değişikliği sonrasında Samsun-Ceyhan boru hattının yapım işinin ihalesiz olarak Çalık Holding'e verildiği söyleyen Erdoğdu, Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmaların Çalık Holding lehine kullanıldığını da belirtti.''Çalık Şirketi’nin yapacağı rafineri için özel kanun maddeleri çıkarıldı'' diye yazan Erdoğdu, ''Bu kanunla rafinerinin yapılacağı arsaların yağmasının önü açıldı… Rafineri için yapılacak yatırımlar için tarihin en yüksek teşvikleri verildi… '' ifadelerini kullandı.Şu an ki fahiş doğalgaz faturalarının bu yolsuzluklar olduğunu öne süren CHP Milletvekili açıklamalarını, ''Soğuktan donanlar bilsinler, doğalgaz ve elektrik faturaların yapılan fahiş zamlar ekonomik zorunluluklar yüzünden yapılmadı… Bu zamlar yolsuzlukların ağır faturası yüzünden yapıldı… Sizler kullandığınız doğalgazın değil yapılan yolsuzlukların faturasını ödüyorsunuz'' diye sonlandırdı.''BİRAZ SONRA YAZACAKLARIMLA İLGİLİ BENİM HAKKIMDA AÇILACAK DAVLARLA İLGİLİ ÖN SAVUNMAM… BUNLAR İDDİADIR… BU İDDİALARI DİLE GETİRMEK MİLLETVEKİLİ OLARAK BENİM ANAYASAL GÖREVİM VE SORUMLULUĞUMDUR… YAZDIKLARIM DOĞRUYSA YOLSUZLUK YAPANLARDAN YANLIŞSA BENDEN HESAP SORULSUN…Şimdi sizlere Ruslar yapılan Mavi Akım Doğalgaz anlaşmasında hangi yolsuzlukların yapıldığını, Türkiye’nin nasıl 12 Milyar doların üzerinde soyulduğunu ve milli çıkarlarımızın Damat Albayrak’ın yönettiği Şirketin çıkarlarına kurban edildiğini anlatacağım… HADİ BAŞLAYALIM…Ülkeler arasında doğalgaz anlaşmaları yapılırken alınacak doğalgazın fiyatı bir formül ile belirlenir… Bu formülde doğalgaza alternatif petrol ve fuel oil gibi maddelerin fiyatlarıyla, doğalgazın fiyatı bir formül içinde kullanılarak doğalgaz fiyatı belirlenir…İşte büyük yolsuzluk Türkiye ile Rusya arasında yapılan Mavi Akım Anlaşmasında yer alan bu formülün, Türkiye aleyhine Rusya lehine değiştirilmesiyle yapıldı… Şimdi Türkiye’ye milyarlarca dolar zarar veren bu formül yolsuzluğunun nasıl yapıldığını anlatayım…15 Aralık 1997’de Rusya ile Türkiye arasında Mavi Akım gaz projesi ile ilgili bir anlaşma yapıldı… Anlaşmaya göre ilk gaz 1 Kasım 2003’de Türkiye'ye gelecek ve anlaşma 2026 yılında sona erecekti… Yani biz hala bu anlaşmaya göre Rusya’dan gaz almaya devam ediyoruz…Bu anlaşmada doğalgazın fiyatıyla ilgili bir de formülde vardı… Fiyat bu formüle göre belirlenecekti… İki taraf devlet uzun görüşmelerden sonra bu formül üzerinde anlaştıktan sonra on milyarlarca dolarlık bu anlaşmayı imzalamışlardı…Ancak Ruslar ilk faturayı Türkiye'ye gönderdiklerinde olması gerektiğinden çok daha yüksek bir fiyat istediler… Bizim taraf anlaşmada belirtilen fiyat formülüne uyulmadığı için önce bu faturayı kabul etmedi ve ödemedi...Ancak 19 Kasım 2003 tarihinde anlaşılmaz bir biçimde Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından Rusların formül değişikliği talebi kabul edildi… Bu formül değişikliği 2026 yılına kadar Rusya için milyarlarca dolar kar Türkiye için zarar demekti…Şimdi bu formülde nasıl bir değişiklik yapıldığını anlatayım… İlk formüle göre petrol ve türevlerinin cari fiyatı ve formül katsayıları Türkiye lehineydi… Eğer petrol varil fiyatları 13 – 18 Dolar civarına düşerse BOTAŞ zarar ediyordu…Ancak petrol fiyatları 50 – 140 dolar aralığında gezindiği ve 13-18 dolar bandına düşmesi mümkün olmadığı için anlaşmada yer alan formül Türkiye’nin lehine Rusya’nın aleyhineydi…Bu yüzden milli çıkarlarımız gereği iki devletin uzun görüşmeler sonucunda anlaştığı ve Türkiye'nin lehine olan formülün değiştirilmemesi gerekiyordu… Ancak AKP yönetimi tarafından formül aleyhimize değiştirildi…Dönemin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporuna göre… Yapılan değişiklik sonucunda 2003 – 2007 yılları arasında alınan gaz dolayısıyla BOTAŞ’ın yani Türkiye’nin ödemesi gereken ek fatura yani zarar 526 Milyon Dolar…Mavi Akım Anlaşması gereği ilk yıllar daha düşük sonraki yıllar daha yüksek gaz alınacak… Yani yapılan bu değişiklikle Türkiye’nin zararı her yıl katlanarak büyüyecek… Anlaşmanın 2026 yılında biteceği düşünülürse zararın 12 Milyar doları aşması beklenebilir…Hal böyle olunca 2007 yılında bu defa Türkiye adına BOTAŞ Rusya'dan fiyat revizyonu istedi… Rusya bu isteği geri çevirdi… Çünkü daha önce değiştirilen yeni formül Rusya’ya milyarlarca dolar kar elde ettirecek şekilde ayarlanmıştı…Türkiye’nin değişiklik talebinden sonra AKP BOTAŞ Yönetim Kurulu’na atama yapmadı… Yönetim Kurulu toplanamadığı için karar da alınamadı ve bir daha bu talep yenilenmedi…Bundan yıllar önce haberlerde Erdoğan ve Putin’in Rusya’nın Soshi kendinde doğalgaz anlaşmaları ile ilgili yanlarına kimseyi almadan baş başa görüştükleri haberlerini duyardınız… İşte o gizli görüşmelerde bu işlerin pazarlığı yapılıyordu…Peki Putin ile yapılan gizli görüşmelerin sonunda ne oldu bu kadar taviz neden verildi dersiniz… Rusya ile yapılan diğer anlaşmaya göre Samsun-Ceyhan boru hattının yapım işi ihalesiz olarak Berat Albayrak tarafından yönetilen ÇALIK Şirketine verildi…Milyarlarca dolarlık petrol boru hattı yapım işinin ihalesiz olarak ÇALIK Şirketine verilmesi Kamu İhale Kanunu’na göre mümkün değildi… Bu yüzden uluslararası anlaşmaya ÇALIK Şirketini koyuldu… Bu sayede Ruslar formül diyetini ÇALIK'a ödemiş oldu...Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin milyarlarca dolar zarara sokan anlaşma değişiklikleri yapılırken diğer taraftan milli çıkarlarımız uğruna imzalanması gereken anlaşmalar Damadın yönettiği ÇALIK Şirketine iş bağlamak için kullanılıyordu…ÇALIK Şirketine sağlanan enerji kıyağı bununla sınırlı değildi… Petol boru hattının bitimine bir rafineri yapılmasına karar verildi… Bilin bakalım bu rafineri yapılma işi kime verildi? Tabi ki damadın yönettiği Çalık Şirketi’ne...Çalık Şirketi’nin yapacağı rafineri için özel kanun maddeleri çıkarıldı… Bu kanunla rafinerinin yapılacağı arsaların yağmasının önü açıldı… Rafineri için yapılacak yatırımlar için tarihin en yüksek teşvikleri verildi…Soğuktan donanlar bilsinler, doğalgaz ve elektrik faturaların yapılan fahiş zamlar ekonomik zorunluluklar yüzünden yapılmadı… Bu zamlar yolsuzlukların ağır faturası yüzünden yapıldı… Sizler kullandığınız doğalgazın değil yapılan yolsuzlukların faturasını ödüyorsunuz…Şimdi bu yazdıklarımdan Erdoğan ve Putin’in neden yanlarına hiç kimseyi almadan sürekli başbaşa görüştüklerini anlıyor musunuz? Bu görüşmeler sonrası milli menfaatlerimizin damadın menfaatlerine nasıl kurban edildiğini anlıyor musunuz?Doğalgaz yolsuzlukları bunlarla sınırlı değil… Çok yakında Azebaycan’la yapılan anlaşmalarda yapılan değişikliklerle bu Milletin nasıl milyarlarca dolar soyulduğunu sizlerle paylaşacağım… Kalın sağlıcakla...''