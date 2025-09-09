Samanyolu Haber /Gündem / Fahiş emlak vergisine yılbaşına kadar dava açılabilir /09 Eylül 2025 15:25

Fahiş emlak vergisine yılbaşına kadar dava açılabilir

Takdir komisyonları tarafından belirlenen fahiş emlak vergisi artışlarına karşı dava açma süresinin 8 Eylül'de sona ermediği, yıl sonuna kadar devam ettiği bildirildi. Bu gelişme, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın emlak vergisi mükellefleri lehine aldığı kararların ardından geldi.

SHABER3.COM

Kamuoyunda bilinenin aksine, takdir komisyonları tarafından aşırı derecede artırılan emlak vergilerine karşı dava açma süresinin 8 Eylül’de sona ermediği, aksine yıl sonuna kadar devam ettiği açıklandı. Bu durum, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay’ın kararlarıyla netlik kazandı.

DANIŞTAY KARARI DAVA SÜRESİNİ UZATTI

Uzmanlar, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) dava açma süresini sınırlayan ilgili maddesinin AYM tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Bu iptal üzerine toplanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, takdir komisyonu kararlarına karşı dava açma süresinin, kararın alındığı yılın son gününe kadar uzatılmasına karar verdi.

Ekonomim’in haberine göre Danıştay, İdare Mahkemeleri arasındaki görüş farklılıklarını gidermek amacıyla aldığı kararda, AYM’nin daha önce 15 günle sınırlanan dava açma süresini iptal etmesini dayanak gösterdi. AYM, bu sınırlamanın mükelleflerin hak arama hürriyetini kısıtladığına hükmetmişti.

SİYASİ PARTİLERDEN EMLAK VERGİSİ İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI

Emlak vergisindeki fahiş artışlara yönelik siyasi partiler de harekete geçti. CHP Milletvekili Adnan Beker, takdir komisyonu kararlarındaki artış oranının yüzde 50’yi aşması durumunda, artışın bu oranla sınırlandırılmasını öngören bir kanun teklifi sundu.

Öte yandan, AK Parti de bu soruna çözüm getirecek bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Yürürlükteki mevzuata göre, Cumhurbaşkanı’nın 4 yılda bir belirlenen emlak vergisi değerinin, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması yetkisi bulunuyor. AK Parti’nin, bu yetkinin kullanılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fahiş emlak vergisine yılbaşına kadar dava açılabilir Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:26