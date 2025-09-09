Fahiş emlak vergisine yılbaşına kadar dava açılabilir

Kamuoyunda bilinenin aksine, takdir komisyonları tarafından aşırı derecede artırılan emlak vergilerine karşı dava açma süresinin 8 Eylül’de sona ermediği, aksine yıl sonuna kadar devam ettiği açıklandı. Bu durum, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay’ın kararlarıyla netlik kazandı.





Ekonomim’in haberine göre Danıştay, İdare Mahkemeleri arasındaki görüş farklılıklarını gidermek amacıyla aldığı kararda, AYM’nin daha önce 15 günle sınırlanan dava açma süresini iptal etmesini dayanak gösterdi. AYM, bu sınırlamanın mükelleflerin hak arama hürriyetini kısıtladığına hükmetmişti.





Uzmanlar, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) dava açma süresini sınırlayan ilgili maddesinin AYM tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Bu iptal üzerine toplanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, takdir komisyonu kararlarına karşı dava açma süresinin, kararın alındığı yılın son gününe kadar uzatılmasına karar verdi.Emlak vergisindeki fahiş artışlara yönelik siyasi partiler de harekete geçti. CHP Milletvekili Adnan Beker, takdir komisyonu kararlarındaki artış oranının yüzde 50’yi aşması durumunda, artışın bu oranla sınırlandırılmasını öngören bir kanun teklifi sundu.Öte yandan, AK Parti de bu soruna çözüm getirecek bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Yürürlükteki mevzuata göre, Cumhurbaşkanı’nın 4 yılda bir belirlenen emlak vergisi değerinin, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması yetkisi bulunuyor. AK Parti’nin, bu yetkinin kullanılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.