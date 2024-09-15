Fahiş fiyatların nedenlerini anlattı: 'Eskiye dönmek mümkün değil, çünkü...'

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden Türk ve dünya ekonomisine ilişkin tespit ve değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor.



Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. "Toplumda yaygın bir devalüasyon beklentisi var" diyen Eğilmez, fahiş fiyat oluşumuna ilişkin şunları aktardı:



"Büyük çoğunluk kurun düşük kaldığı ve bunun bir düzeltmeyle yükseleceğini düşünüyor. Esnaf biraz da o nedenle fiyatları olması gerektiğini düşündükleri kura göre yüksek tutuyor. Pek çoğumuz fiyatlardaki anormalliği esnafın aç gözlülüğüne bağlıyoruz. Arada aç gözlüler elbette vardır ama mesela 2021 Eylül ayına gelene kadar esnaf böyle aşırı fiyatlama yapmıyordu. Çünkü ekonominin dengeleri iyi kötü yerindeydi. Ne zaman ki faizi enflasyonun altına düşürdük ve o yolda devam ettik bütün dengeler bozuldu. Ve bu bozulma zaten mevcut olan ahlak bozulmasını, yönetim bozulmasını, sosyal bozulmaları zirveye çıkardı. Onun için artık tek başına faizi artırarak o eski dengelere dönmek mümkün değil diye en başından beri anlatmaya çalışıyorum. Ekonomiyle birlikte bozduğumuz bütün dengeleri yeniden eski yerine getirmeden buradan çıkamayız. Ekonomideki geçici düzelmeler çıkış anlamına gelmez."