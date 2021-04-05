104 Amiral tarafından yayınlanan bildiriyle ilgili siyasetin ve devletin bütün aktörleri tarafından açıklama yapıldı. Bazı muhalefet partisi temsilcileri ve sosyal medya kullanıcıları ise AKP’yi “mağduriyet edebiyatı” yapmakla suçladı.







“Mağduriyet edebiyatı” eleştirilerinden rahatsız olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yeni paylaşımlarda bulundu. Türkiye’nin son dönemde önemli badireleri atlattığına işaret eden Altun, bildiriden siyasi menfaat umanları hayretle izlediklerini kaydetti.





Altun paylaşımında şunları ifade etti:





“Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey; bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır” diyen Altun, paylaşımına şöyle devam etti: “Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak “mağduriyet edebiyatı” oluyor?







Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir.”



