Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun muhalefeti "hain" ilan etti /05 Nisan 2021 09:06

Fahrettin Altun muhalefeti "hain" ilan etti

Muhalefetin, AKP'nin bildiriden darbe çıkarmasını "mağduriyet" edebiyatı olarak tanımlarken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin bu çıkışını hainlik olarak tanımladı. Altun "Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir" dedi.

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104 Amiral tarafından yayınlanan bildiriyle ilgili siyasetin ve devletin bütün aktörleri tarafından açıklama yapıldı. Bazı muhalefet partisi temsilcileri ve sosyal medya kullanıcıları ise AKP’yi “mağduriyet edebiyatı” yapmakla suçladı.

“Mağduriyet edebiyatı” eleştirilerinden rahatsız olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yeni paylaşımlarda bulundu. Türkiye’nin son dönemde önemli badireleri atlattığına işaret eden Altun, bildiriden siyasi menfaat umanları hayretle izlediklerini kaydetti.

Altun paylaşımında şunları ifade etti:
 
“Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey; bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır” diyen Altun, paylaşımına şöyle devam etti: “Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak “mağduriyet edebiyatı” oluyor?

Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir.”

Altun, ayrıca Türkiye siyasi tarihi, rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin milletimiz nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle dolu olduğunu belirterek, “Bu türler makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir” dedi.

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