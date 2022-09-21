Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun’a mahkemeden şok! /21 Eylül 2022 16:51

Fahrettin Altun’a mahkemeden şok!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açtığı 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında beraat kararı verildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı davada yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında karar çıktı. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında beraat kararı verildi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kararı, "Bir kumpas daha çöktü! Üsküdar İlçe Başkanımız Suat Özçağdaş Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti" diyerek duyurdu.

NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği belirtilmişti.

Kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiğinin kaydedildiği iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine Özçağdaş'ın bölgeden ayrıldığı anlatılmıştı. İddianamede, Suat Özçağdaş'ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.
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