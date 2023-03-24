Fahrettin Altun bir şeyler karıştırıyor : Seçim manipüle mi ediliyor?

Seçimlere sayılı günler kala Twitter’da çoğu tanınmış isim, kendi adlarıyla sahte hesapların açıldığını duyurdu. Öte yandan uzmanlar sosyal medyada son dönemde bot hesap sayısının patladığını gözlemliyor.





Bot hesaplar, gerçek kişilere ait değil. Otomatik mesajlar oluşturan bu hesaplar, uzun vadeli komutlar verilen programlara dayanıyor.





Uzmanlara göre bu bot hesaplarla birlikte çalışan ‘astroturfer’ denen hesaplar da var. Bunlar bir merkezden kontrol edilip finanse edilen ‘profesyonel’ hesaplar, kendisine kitlesel taban hareketi süsü veren kampanyalar için kullanılıyor. Bu işlemeyse ‘astroturfing’ deniyor.





DW Türkçe’ye konuşan bilişim uzmanı akademisyen Sarphan Uzunoğlu, şu bilgileri verdi:





*Şu an Türkiye’nin siyasi sürecindeki en önemli sınavı olabilecek bu seçimler öncesinde Twitter’a ciddi bir bot ağı akışı var.





*Twitter’a (tanınmış bir isimle) bot bir hesap geldi. (Bunların) birinci işi belirli bir tag’i (etiket) sosyal medyada ön sıralara çıkmasını sağlamak, ikinci işi Twitter’da bu aralar çok popüler olan anketlere yer vermek, üçüncü işi gerekirse bir kullanıcıyı görünürlükten düşürmek için spam kampanyası yapmak.





*Bunlar demokratik bir süreç olan siyasal iletişim süreçlerini manipüle etmek için güdümlenmiş hesaplar.





Astroturfer ne yapar?

*Astroturfer’lar şöyle yaparlar; (örneğin) ‘Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi bir siyasetçi’ mesajını yayarlar. ‘Solcu olsam Muharrem İnce’ye oy verirdim’ gibi mesajlar yayarlar. Bunları, gerçek fotoğraflarla, gerçek kullancılarla yapar çoğu zaman.





*Bunların seçim için oluşturulduğunu görmek için alim olmaya gerek yok.





Altun’un seçim dopingi

14 Mayıs’taki seçimler öncesi Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı geçen yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla harcamıştı. İletişim Başkanlığı’nın Şubat 2022’de 50 milyon 415 bin lira olan harcama tutarı, Şubat 2023’te 188 milyon 810 bin liraya çıkmıştı.





Başkanlık, bot hesaplar oluşturarak muhalefeti hedef göstermek ve manipülasyon yapmakla eleştiriliyor. Seçim dönemiyle birlikte açılan çok sayıdaki bot hesap, gözleri İletişim Başkanlığı’nın harcamalarına çevirdi.







