Samanyolu Haber /Politika / Fahrettin Altun, ‘kaosla’ tehdit etti: 14 Mayıs’ta ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa! /12 Mayıs 2023 18:58

Fahrettin Altun, ‘kaosla’ tehdit etti: 14 Mayıs’ta ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçmenleri ‘kaosla’ tahdit etti. Altun, “Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Esas itibariyle bugün Türkiye’de önümüzde 2 seçenek var. Çok kıymetli bir kararın arifesindeyiz. Ya bağımsızlıktan, ya bağımlılıktan yana olacağız. Ya Türkiye’nin büyümesinden yana olacağız ya Türkiye’nin küçülmesinden yana olacağız. Ya ülkemizin birliğinden, dirliğinden yana olacağız. Ya ülkemizin yeniden emir alan ne yazık ki pek çok iç çelişkiyle malul bir ülke olmasını temenni edeceğiz. Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa diyeceğiz.” yazdı.
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