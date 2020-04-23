Samanyolu Haber /Politika / Fahrettin Altun soruşturması Kaftancıoğlu'na uzandı /23 Nisan 2020 21:57

Fahrettin Altun soruşturması Kaftancıoğlu'na uzandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili olarak başlattığı soruşturmayı genişlettiği öğrenildi. 

sol.org.tr'de yer alan habere göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' suçundan soruşturma başlattı.

Buna göre CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya yeni bir isim eklendi.

Dün akşam kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında. CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar. Sakin olun beyler" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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