Fahrettin Altun’un bütçesi, Savunma Sanayii bütçesini 6’ya katladı!

Fahrettin Altun’a ayrılan bütçe 5 yılda 443 milyon TL’den 6 milyar 155 milyon liraya çıktı. Muhtemelen tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu bütçe de tutturulamayacak ve ek bütçe çıkartılacak. Geçmiş yıllarda yapılan artışlara bakıldığında ne iş yaptığı tam olarak bilinmeyen İletişim Başkanlığı’nın gelecek yıl 7 milyar civarında bütçe kullanması kuvvetle muhtemel. Bu ise 5 yılda kurumun bütçesinin neredeyse 16 kat arttığını gösteriyor…





TR724'te yer alan habere göre 2020 yılında net asgari ücret 2 bin 324 liraydı. Eğer asgari ücret de İletişim Başkanlığı’nın bütçesi gibi artmış olsaydı gelecek yıl 36 bin 700 liraya yükselmesi gerekiyordu!





Savunma Sanayii’nin bütçesi ise 1 milyar 138 milyon lira… Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, önceki gün bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada bu gerçeğe dikkat çekmiş ve, “İletişim Başkanlığı’nın bütçesi, Savunma Sanayii’nin bütçesinin neredeyse 6 katı!! İktidar şu konuda çok mahir; olgulardan ziyade algılarla ülkeyi yönettiğinin en güzel ispatı!” ifadelerini kullanmıştı.





Erhan Usta: İletişim Başkanlığı kapatılmalıdır

İYİ Parti ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta da bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada İletişim Başkanlığı’nın ne iş yaptığını sormuştu. Erhan Usta, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “İletişim Başkanlığı kapatılmalıdır! 2025 Bütçesinde toplam 227 tane idare var. İletişim Başkanlığı bütçesi 6,1 milyar TL ile bu idarelerin 157’sinden daha fazla ödenek alıyor. Mesela şu kurumların hepsinden daha fazla ödenek alıyor: TÜİK, Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı… Bunlar sadece birkaç örnek. Dezenformasyonla mücadele kapsamında verdiği beyanat, dezenformasyonun ta kendisi olan bir kuruma verilen bu para israftır, yazıktır, günahtır!” ifadelerini kullandı.





Bütçesi her geçen yıl katlanarak artıyor

İletişim Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği 368 milyon 136 bin TL olarak açıklanmıştı. Yıl içinde eklenen 75 milyon 169 bin TL ödenekle beraber yıl sonu toplam ödeneği 443.305.000 TL oldu. Bu ödeneğin 440 milyon 883 TL’si kullanıldı.





Bir sonraki yıl yani 2021’de başlangıç ödeneği 422 milyon 754 bin TL olarak belirlendi. 2022 yılı bütçesi ise bu tutara göre yüzde 60,88 artışla 680 milyon 127 bin TL olarak planlandı.





2023 yılı bütçesi 2,9 milyar TL’ydi ancak geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında söz konusu bütçe eridi! İletişim Başkanlığının 2023 yılı bütçe gideri 3 milyar 232 milyon lira olarak gerçekleşti.





İletişim Başkanlığı’nın bu yıl için teklif edilen bütçesi ise 4 milyar 126 milyon 595 bin TL’ydi. Bu bütçenin ne kadarı kullanıldı ya da ne kadar ek bütçe çıkarıldı net bir bilgi yok. Muhtemelen bu rakam da aşıldı!





Kurumun gelecek yıl için ise bütçesi 6 milyar 155 milyon liraya çıkarıldı. 2024’e göre artış oranı yüzde 49!





Çalışan sayısı bin 600’ü aştı

2018 yılında 584 personel ile çalışmalarına başlayan Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, personel sayısını 5 yılda bin 72 artırdı. İletişim Başkanlığı’nda çalışan sayısı, Eylül 2024 itibarıyla bin 600’ü geçti.



