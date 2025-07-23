Fahrettin Altun İmamoğlu'na kumpası itiraf etti

CHP’den ‘Belgelenmiş Kumpas’ Suçlaması







“125 Gün Neden Sustunuz?”









Emir, açıklamasının sonunda mevcut durumu şöyle özetledi:





İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Serdar Haydanlı’nın, Altun imzalı bir yazı ile kamu kurumlarına “önerildiği” öne sürülmüş, bu belge CHP tarafından kamuoyuna sunulmuştu. Uzun süredir resmi bir açıklama yapılmazken, Altun’un avukatı aracılığıyla belgeyi doğrulaması “itiraf” olarak değerlendirilerek siyasette yeni bir tartışma başlattı.

Tunç, belgeleri kamuoyuyla paylaşan gazeteci Ertuğrul Özkök’e, “Bu tür işbirliği yazıları Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında farklı şirketlere de gönderildi” bilgisini verdi. Söz konusu belge daha önce CHP lideri Özgür Özel tarafından kamuoyuna açıklanmış, ancak resmi makamlar belgeyi o dönemde ne yalanlamış ne de doğrulamıştı.Altun’un açıklamasına CHP’den ilk tepki Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Emir, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortada iddia değil, belgelenmiş bir kumpas var” dedi. Emir, operasyonun “19 Mart darbesi” olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti:“Cumhurbaşkanlığı antetli, Altun imzalı yazılar; kamu kurumlarına ‘bu firmalara kolaylık sağlayın’ talimatıdır. Şimdi o yazılarla iş alanlar, CHP’li belediyelere kumpas kurmak için ‘itirafçı’ yapılıyor. Bu siyasi tetikçiliktir.”Murat Emir, Altun’un avukatına yönelttiği sorularla açıklamanın zamanlamasına dikkat çekti:“Madem yargıyla ilgisi yoktu, neden 125 gün sustunuz? 388 ihalenin 300’ünü AKP’li belediyelerden alanlar neden sadece CHP’li başkanları hedef alıyor?”CHP’li Emir, İBB operasyonunda adı geçen Serdar Haydanlı’nın bir telefonla serbest bırakıldığını, buna ilişkin bilgileri Genel Başkan Özgür Özel’in kamuoyuyla paylaştığını da hatırlatarak, “Susarak onayladınız!” dedi.“Asıl soruşturulması gerekenler ödüllendirilirken, halkın seçtiği belediye başkanları tutsak ediliyorsa; buna yargı değil, çürüme denir. Milletimiz bu kumpası da, bu çürümüş iktidarı da tarihe gömecek.”