Samanyolu Haber /Politika / Fahrettin Altun İmamoğlu'na kumpası itiraf etti /23 Temmuz 2025 14:49

Fahrettin Altun İmamoğlu'na kumpası itiraf etti

Görevden alınan eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarında adı geçen Serdar Haydanlı’ya gönderilen resmi yazıyı doğrulaması, siyasette deprem etkisi yarattı. Altun’un avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Evet, o yazı yazıldı ama yalnızca Haydanlı’ya değil, birçok firmaya gönderildi” dedi.

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Tunç, belgeleri kamuoyuyla paylaşan gazeteci Ertuğrul Özkök’e, “Bu tür işbirliği yazıları Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında farklı şirketlere de gönderildi” bilgisini verdi. Söz konusu belge daha önce CHP lideri Özgür Özel tarafından kamuoyuna açıklanmış, ancak resmi makamlar belgeyi o dönemde ne yalanlamış ne de doğrulamıştı.

CHP’den ‘Belgelenmiş Kumpas’ Suçlaması

Altun’un açıklamasına CHP’den ilk tepki Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Emir, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortada iddia değil, belgelenmiş bir kumpas var” dedi. Emir, operasyonun “19 Mart darbesi” olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı antetli, Altun imzalı yazılar; kamu kurumlarına ‘bu firmalara kolaylık sağlayın’ talimatıdır. Şimdi o yazılarla iş alanlar, CHP’li belediyelere kumpas kurmak için ‘itirafçı’ yapılıyor. Bu siyasi tetikçiliktir.”

“125 Gün Neden Sustunuz?”

Murat Emir, Altun’un avukatına yönelttiği sorularla açıklamanın zamanlamasına dikkat çekti:

“Madem yargıyla ilgisi yoktu, neden 125 gün sustunuz? 388 ihalenin 300’ünü AKP’li belediyelerden alanlar neden sadece CHP’li başkanları hedef alıyor?”

CHP’li Emir, İBB operasyonunda adı geçen Serdar Haydanlı’nın bir telefonla serbest bırakıldığını, buna ilişkin bilgileri Genel Başkan Özgür Özel’in kamuoyuyla paylaştığını da hatırlatarak, “Susarak onayladınız!” dedi.

“Yargı Değil, Çürüme Var”

Emir, açıklamasının sonunda mevcut durumu şöyle özetledi:

“Asıl soruşturulması gerekenler ödüllendirilirken, halkın seçtiği belediye başkanları tutsak ediliyorsa; buna yargı değil, çürüme denir. Milletimiz bu kumpası da, bu çürümüş iktidarı da tarihe gömecek.”

Ne Olmuştu?

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Serdar Haydanlı’nın, Altun imzalı bir yazı ile kamu kurumlarına “önerildiği” öne sürülmüş, bu belge CHP tarafından kamuoyuna sunulmuştu. Uzun süredir resmi bir açıklama yapılmazken, Altun’un avukatı aracılığıyla belgeyi doğrulaması “itiraf” olarak değerlendirilerek siyasette yeni bir tartışma başlattı.
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