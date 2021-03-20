Samanyolu Haber /Politika / Fahrettin Altun'dan günün fıkrası /20 Mart 2021 21:39

Fahrettin Altun'dan günün fıkrası

İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik fıkra gibi bir açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tecavüzlerin, ensest skandallarının, Kadın cinayetlerinin zirve yaptığı bir dönemde, 'kadınlarımızın önündeki tüm engelleri bir bir kaldırdık.' gibi fıkra gibi aibr açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 18 yılda, her alanda olduğu gibi temel hak ve özgürlüklerle birlikte kadınların güçlendirilmesi noktasında da önemli reformlara imza attık. Kadını nesne değil özne olarak gören bir anlayışla sosyal hayatın inşasında yepyeni bir anlayışın hakim olmasını sağladık.

"Kadınlarımız arasında başta eğitim ve seçilme hakkı olmak üzere birçok konuda çifte standart olmaması için devrim niteliğinde yeniliklere imza attık. Güçlü Türkiye’yi sadece güçlü kadınlarla inşa edebiliriz. İşte bu sebeple kadınlarımızın önündeki tüm engelleri bir bir kaldırdık."
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