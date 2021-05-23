Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na ilginç tepki /23 Mayıs 2021 08:44

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na ilginç tepki

Fahrettin Altun: 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt verirken, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"



Kılıçdaroğlu ne demişti?
Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınında "Partimiz iktidar olduğunda. Partimiz iktidar olacaktır, buna yürekten inanıyorum. İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler. 6 ayı bir köşeye yazsınlar. 6 ayda özgürlüğü, baharı, Türkiye’yi görecekler. Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın" demişti.



Altun'un Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek yaptığı sosyal medya paylaşımı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çarpıttığı gerekçesiyle tepki çekti.



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