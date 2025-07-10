Fahrettin Altun'u şimdiden terletecek işkence raporu: Listede 722 kişi var

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 2024 raporuna göre, işkenceye maruz kaldığı gerekçesiyle başvuranlar arasında 5 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Vakıf, işkencenin en çok emniyet müdürlüklerinde, gözaltı araçlarında ve adliyelerde uygulandığını belirtiyor.





5 Yaşında Çocuk Da Var

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 2024 yılına ilişkin Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu, Türkiye’de işkence ve kötü muamele iddialarının boyutlarını gözler önüne serdi. Vakfın yayımladığı verilere göre, geçen yıl 722 kişi doğrudan ya da dolaylı olarak işkenceye uğradığı gerekçesiyle TİHV’e başvurdu. Başvurular arasında 5 yaşında bir çocuğun da yer alması dikkat çekti.





700’ü Doğrudan İşkence Gördü

T24’ün aktardığına göre; TİHV’e yapılan başvuruların 700’ü doğrudan işkence ve kötü muamele mağduru olurken, 22’si işkence görenlerin yakınlarından oluştu. 2024 yılı içerisinde işkenceye uğradığını belirten başvuru sayısı ise 481 olarak kaydedildi. Bu sayı, başvuranların yaklaşık yüzde 69’unun söz konusu uygulamalara aynı yıl içerisinde maruz kaldığını ortaya koydu.





Emniyet Ve Adliye İşkence Merkezi

Rapor, işkencenin en çok emniyet müdürlüklerinde, gözaltı araçlarında ve sokaklarda yaşandığını ortaya koydu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, işkencenin en fazla bildirildiği kurum olurken; onu Van ve Diyarbakır il emniyet müdürlükleri takip etti. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta da İstanbul Çağlayan ve İzmir Adliyesi’nde işkenceye maruz kalındığına dair artan başvurular oldu.





Fiziksel Şiddet Artışta

TİHV’e başvuran mağdurların büyük çoğunluğu hem fiziksel hem de psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını bildirdi. Fiziksel şiddet yöntemleri arasında kaba dayak, ters kelepçe ve copla vurma en çok bildirilenler arasında yer aldı. Ayrıca çocuk mağdurların maruz kaldıkları işkence biçimlerinin yetişkinlerden farklı olmadığı da raporda özellikle vurgulandı.