Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kendi maaşlarına yüzde 33 zam yaptı

Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurduktan sonra yapılan ilk olağan genel kurulda Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu. Olağan genel kurul toplantısının gündem maddelerinden biri de yönetim kurulu üyelerinin aylık olarak aldığı ‘huzur hakkı’ tarifesiydi. Kurul gündeminin 11’inci maddesi olan; “Yönetim Kurulu başkanına ve üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi' maddesine ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ temsilcisinin verdiği önerge ile; huzur hakkı ücretlerinin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri için aylık net 24 bin lira olarak belirlenmesine” karar verildi.





Geçen yıl nisan ayında yapılan olağan genel kurulda huzur hakkı 18 bin lira olarak belirlenmişti. Böylece yeni ‘huzur hakkı’ yüzde 33 artırılmış oldu. Borsa Istanbul mevzuatı gereği makam aracı, konaklama, harcırah gibi harcamalar da kurumca karşılanıyor. İlgili mevzuatta ayrıca aynı haklardan aile üyelerinin ise nasıl faydalandığı şu şekilde yer alıyor:





“Yönetim Kurulu başkanına ve üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ayni ve nakdî imkanlar ve yıllık kardan pay ve sair haklar ile bunların şekli ve tutarı her yıl genel kurulca; şirketçe karşılanacak yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile sigorta ve benzeri teminatlar ise yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri ile eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler personel ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılır.”





FAHRETTİN ALTUN DA YÖNETİMDE





Borsa İstanbul'un dün yapılan genel kurulunda yeni Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Işınsu Kestelli bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu. Yeni Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun ve Katarlı ortağı temsilen Ahmed Ali Al-Hammadi de Yönetim Kurulu üyesi oldu. Mevcut Yönetim Kurulu’nda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan görevine devam ederken, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Prof. Dr. Cem Demiroğlu ve Tevfik Eraslan’ın üyelikleri devam etti.