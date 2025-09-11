Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun'un oğlu, babasının sansürlediği siteye yazı yazmış /11 Eylül 2025 19:17

Fahrettin Altun'un oğlu, babasının sansürlediği siteye yazı yazmış

"Kültürel iktidarınız bitecek" sözüyle sol-muhalif camiaya laf atan eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kısa bir süre önce 3 yılda edindiği servetle gündeme gelen oğlu Ali Erdem Altun'un, babasının adını saklayarak babasının döneminde sansürlenen siteye yazı yazdığı ortaya çıktı. Yazılar siteden kaldırıldı.

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un oğlu Ali Erdem Altun’un, babası görevdeyken sosyal medya hesapları engellenen “vesaire” adlı bağımsız kültür platformda yazı yazdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Erdem Altun’un babası Fahrettin Altun İletişim Başkanı olarak görev yaptığı dönemde sosyal medya hesapları sansüre uğrayan vesaire’ye yazdığı ortaya çıkmıştı.

Site yöneticileri; Ali Erdem Altun’un babasının Fahrettin Altun olduğunu gizlediğini, yazılarının siteye bu eksik bilgi ile alındığını, bu bilgi doğrulatılınca siteden yazılarının kaldırıldığını ifade etti.

Sürekli “kültürel iktidar” çıkışları yapan Fahrettin Altun’un oğlunun, yazılarını iktidara yakın internet sitelerine değil de muhalif-bağımsız bir mecraya yazması, sosyal medyada “Fahrettin Altun evinde bile kültürel iktidar değilmiş” yorumlarını da beraberinde getirdi.

SİTEDEN AÇIKLAMA: YAZILAR KALDIRILDI

Vesaire.org, eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un oğlu Ali Erdem Altun’un web sitesinde yazdığı yazıya ilişkin açıklama yaptı.

Vesaire.org’dan yapılan açıklamada kurumun Ali Erdem Altun’un aile bağlarından “Twitter’da yaşanan tartışmaların ardından haberdar olduğu” belirtildi.

Açıklamada yakın geçmişte web sitesinin Fahrettin Altun’un doğrudan hedefi olduğu belirtilerek Ali Erdem Altun’un 2025 yılı Temmuz Ağustos ve Eylül aylarında yayınlanan “Kadın bedeni bir kompozisyon öğesi midir?” “Dostum, o konsol sana ait değil” ve “Performatif erkeği annesi sevsin” başlıklı yazılarını web sitesinden kaldırdı.

“OKURLARIMIZIN HASSASİYETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Vesaire.org’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yakın zamanda websitemizde yayımlanan birkaç içeriğin yazarının aile bağlarından Twitter’daki tartışmalar sayesinde haberdar olduk, edindiğimiz bilgiyi yazarın kendisinin de doğrulamasının ardından bir açıklama yapma gereği duyduk.

11 yıldır sürdürdüğümüz bağımsız yayıncılık çizgimiz hemen herkesin malumudur. Her hafta okurlarımızdan katkı değerinde onlarca yazı önerisi alıyoruz. Yazılar, editoryal çizgimize uygun olması halinde yazarın kimliği ve ailevi bağlantıları sorgulanmadan yayına alınıyor ve paylaşılıyor.

Söz konusu yazarın tüm yazılarını, yakın geçmişte İletişim Başkanlığı’nın doğrudan hedefi olmuş websitemizde bulunmasının doğru olmadığına, okurlarımızda haklı şüphe ve kaygılara yol açabileceğine kanaat getirip, yazarın da onayını alarak kaldırdık.

Tartışmalardan haberdar olmamızı sağlayan okurlarımızın bu hassasiyeti için teşekkür ederiz.”

DAHA ÖNCE ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ

Platformun X hesabına ve internet sitesine 23 Mart 2025’te BTK kararıyla erişim engeli getirilmişti.

O dönemde Vesaire.org’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Zorunlu açıklama: Sansürü kabul etmiyoruz

vesaire.org 23 Mart 2925 tarihli BTK kararıyla, hiçbir açıklama veya bildirim yapılmadan keyfi biçimde Türkiye’den erişime engellenen web siteleri arasında yer alıyor.

Medyaya yönelik 19 Mart’tan itibaren giderek artan sansür uygulamalarını kabul etmiyoruz.

Websitemizde ve daha önce yayımlanmış tüm yazılara vesaire.press adresinden erişebilirsiniz.”
