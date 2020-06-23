Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü /23 Haziran 2020 23:23

Fahrettin Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs gündemini değerlendirmek üzere 81 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptığı ifade edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı toplantıda, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin vaka durumları, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek, ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'e karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler de yaptıklarını kaydeden Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.
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