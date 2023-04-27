Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca, Erdoğan'ın rahatsızlığının ne olduğunu açıkladı /27 Nisan 2023 15:49

Fahrettin Koca, Erdoğan'ın rahatsızlığının ne olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da katıldığı açılış töreninde Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da hizmete sunulan 83 Sağlık tesisinin açılış töreninde, geçen gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Koca, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu Gastroenterit enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda. Kendisi programlarına devam edecektir. Kendisine duası olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."

Gastroenterit veya mide-bağırsak iltihabı (gastroenteritis), mide bağırsak kanalı’nın iltihabı ile karakterize olan ve ishal, kusma , karın ağrısı ile krampa sebep olan bir tıbbi durumdur. Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen hastalığa tıp dilinde viral gastroenterit olarak adlandırılmaktadır.  Gastroentestinal enfeksiyonlar ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabilmektedir. Beslenme ile mide üşütmesi semptomlarının hafifletilmesi mümkündür.

NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan akşamı Ülke TV'de katıldığı programda davetli gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlanmıştı. Yayın kesilirken duyulan, "eyvah eyvah" sözleri, Erdoğan'ın sağlık durumu konusunda endişe yaratırken, verilen aradan sonra yayın kapatılmıştı. Kampanya çalışmaları sırasında "midesini üşüttüğünü" belirten Erdoğan, "Sizlerden ve izleyicilerimizden helallik diliyorum" demişti.

Erdoğan, geçirdiği rahatsızlıktan bir gün sonra yaptığı açıklamada programını iptal ettiğini ve doktorlarının tavsiyesi üzerine evde dinleneceğini duyurmuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online katılacağını ve Mersin mitinginin ertelendiğini duyurmuştu.

 
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