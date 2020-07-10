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Fahrettin Koca, güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 3 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 3 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 323 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 210 bin 965'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 493 oldu.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Koca, ''Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 10 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:




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