Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı /10 Mayıs 2021 18:04

Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

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Sosyal medya hesabından, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısına ilişkin tabloyu paylaştı.

 
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL
Haftalık verilere göre; İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

İllere göre haftalık vaka tablosu şöyle:



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