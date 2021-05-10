Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sosyal medya hesabından, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısına ilişkin tabloyu paylaştı.





İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.





EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre; İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.





EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.





İllere göre haftalık vaka tablosu şöyle:











