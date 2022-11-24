Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca istifa eden doktor sayısını açıkladı /24 Kasım 2022 16:06

Fahrettin Koca istifa eden doktor sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ve bin 955 pratisyen hekim olmak üzere toplam 4 bin 194 hekimin istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Bakan Fahrettin Koca, “Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelimiz sayısında OECD ülkelerine kıyasla hızlı bir artış göstermemize karşın artan talepler karşısında eksiğimiz hala bulunuyor. Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir hızla artırıyoruz ama OECD’nin gerisindeyiz” dedi. Sözcü'nün aktardığına göre, Fahrettin Koca ayrıca sağlık çalışanlarının sayısını da paylaşarak, “Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştı. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fahrettin Koca istifa eden doktor sayısını açıkladı Sonraki Haber >>

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:26