Samanyolu Haber /Sağlık / Fahrettin Koca son rakamları açıkladı /01 Haziran 2020 20:41

Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 23 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 130 bine yaklaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Koca’nın sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947’e yükseldi.

Bakan Koca verilerle paylaştığı mesajında, “İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR” ifadelerini kullandı.
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