Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, 926 kişinin daha iyileşmesiyle hastalığı atlatanların sayısı 131 bin 778’e ulaştı.







Bugün yapılan 54 bin 234 testle birlikte toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583 oldu.Yoğun bakımda 602 kişi tedavi görürken hastalardan 265’inin entübe (solunum cihazına bağlı) olduğu belirtildi.





Koca, gelişmelerle ilgili “Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” ifadelerini kullandı.