Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca son rakamları açıkladı /04 Haziran 2020 20:40

Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 4 bin 630’a çıktı. 988 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 167 bin 410’a yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, 926 kişinin daha iyileşmesiyle hastalığı atlatanların sayısı 131 bin 778’e ulaştı.

Bugün yapılan 54 bin 234 testle birlikte toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583 oldu.Yoğun bakımda 602 kişi tedavi görürken hastalardan 265’inin entübe (solunum cihazına bağlı) olduğu belirtildi.

Koca, gelişmelerle ilgili “Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” ifadelerini kullandı. 
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