Samanyolu Haber /Sağlık / Fahrettin Koca son verileri açıkladı /22 Mayıs 2020 20:12

Fahrettin Koca son verileri açıkladı

Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 4 bin 276’ya çıktı. 952 yeni vaka tespit edilmesiyle virüs bulaşanların sayısı 154 bin 500’e yükseldi.

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1121 kişinin daha hastalığı atlatmasıyla iyileşenlerin 116 bin 111’e sayısı ulaştı. 37 bin 507 yeni testle birlikte toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495 oldu.

800 kişi yoğun bakımda tedavi görürken entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 401 olarak açıklandı. Dün yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, entübe hasta sayısı da 424’tü.

Twitter hesabından gelişmelerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000’İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.” ifadelerini kullandı.
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