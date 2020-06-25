Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca son verileri açıkladı /25 Haziran 2020 21:12

Fahrettin Koca son verileri açıkladı

Türkiye'deki güncel corona verileri açıklandı. Virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor" dedi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşılan tabloya göre bugün 52 bin 303 test yapılırken bin 458 yeni vaka tespit edildi.



21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel tabloya göre bugün 21 kişi daha virüse yenik düştü. Böylece Türkiye’deki toplam vefat sayısı 5 bin 46’ya, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115’e yükseldi.

Verilere göre bugün iyileşen kişi sayısı, günlük vaka sayısının üzerinde yer aldı. Bin 472 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 165 bin 706’ya yükseldi.

“TEDBİRLERİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fahrettin Koca son verileri açıkladı Sonraki Haber >>

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:58