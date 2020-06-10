Fahrettin Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koca, “Büyük bir sınav verdik. Şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız” dedi.







Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:





– Devletimiz sağlıkla mücadelenin kahramanlarına bütün imkanları sağladı. Devletimizin tüm kurumlarına ve kabinemizin tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.





– Bildiğiniz gibi ülkemiz, Covid-19 sebebiyle uyulan kısıtlamaları büyük oranda kaldırdı. Cumhurbaşkanımız önlemleri ve yeni durumun değerlendirilmesi sonucu alınan kararları açıkladı. Bu açıklamada üzerinde durulan şart, korona virüsü musibetinin kökü kazınana kadar hayatımızı düzenlememiz şartıdır.





– 65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15.7’si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü. Yüzde 7.5’e düştü.





– Sevgili gençler, salgın döneminde genç olmak kabahat değildi. Genç olmanız sebebiyle belirti göstermeden virüsü yayma potansiyeli taşımanız günlerinizi evde geçirmenize yol açtı. Genç ve güçlü olmanız, güçlü olmayan kişileri korumanızı gerektiriyor.





– Büyük bir sınav verdik. Şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. Tedbirleri layıkıyla uygulamak konusunda bazen sıkıntılar yaşasak da iyi çalıştık. Hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı son derece iyi biliyoruz. Pasif mücadele günlerinden kontrollü sosyal kurallarına uyarak aktif mücadele günlerine geçtik. Mücadeleyi işimize dönerek vermeye başladık. Aktif mücadelede iki silahımız var, maske ve sosyal mesafe kuralı.





– Tedbirlere uymak, şimdi devletimize, milletimize karşı da birer ödevdir. Normale dönüşün geri dönüşsüz olmasını sağlarsak daha mutlu bir ülke olacağız. Kontrollü sosyal hayatın amacı geriye dönüşün yolunu kapatmaktır.





-Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür.





– Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı, sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. En ufak bir şüphede hastanelerde tedaviler planlanacaktır.





VAKA SAYISI 173 BİN 36’YA YÜKSELDİ





Fahrettin Koca, toplantıda korona virüsü salgınına ilişkin son verileri de açıkladı. Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu. 2241 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 146 bin 839’a yükseldi.