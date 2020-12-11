Ne zamandır 'Kanser' Bulaşıcı hastalık oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "AKP'liler aşı olmaya başladı" iddiasına yanıt verdi, bilginin doğruluğunu dolaylı olarak kabul etti. Koca, “Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir” dedi. Koca ayrıca, tartışma yaratan ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlı ölümlere kanser hastalarının da dahil olduğunu öne sürdü.









CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin'den alınan Covid-19 aşısının Türkiye’ye geldiğini ve el altından AKP’li siyasiler ile yakınlarına aşı yapılmaya başlandığı iddiasında bulunmuştu.





‘AKP’LİLER COVİD-19 AŞISI OLUYOR’ İDDİASI





HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Bakan Koca, iddia hakkında, "Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra 2 hafta deneme boyunca incelenip, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz Nagehan Hanım. Ha şu olabilir, Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok" dedi.





Koca, “Türkiye ilk basamak sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkelerinden. ABD, Rusya, Çin birinci basamak hizmetlerde hiç iyi değil. Göreceksiniz ABD’de uygulamada ciddi sorunlar çıkacak. İngiltere iyidir ama Almanya’dan bu anlamda daha donanımlıyız mesela. Bizim kurduğumuz ilaç takip sistemi var. Başından sonuna görüyoruz, kaydediyoruz. Bakın filyasyon sistemimiz de çok geniş ve örneği az. Ben İstanbul’da tablo vahimleşince duruma bizzat el koydum biliyorsunuz, İstanbul’da 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayısını 620’den 2000’e çıkardık. Şimdi alarm veren 5 il var, onlarda da benzer şeyleri yapacağız, göreceksiniz tablo aşağı gidecek" düşüncesini dile getirdi.





Koca, “Aşıyı teşvik etmek için Covid geçiren ile aşı yaptıran arasındaki farkı var gücümüzle anlatacağız. Akıl ve bilim yolunu hep ifade edeceğiz. aşı düşmanları da gelip aşı olmak isteyecek. Bundan emin olun” dedi.









GENİŞ KAPANMA TAHMİN ETMİYOR





"50 milyon doz aşı yapılınca her şey normale döner mi?" sorusuna Bakan Koca, “Çok rahatlarız, açılma büyük oranda başlar" yanıtını verdi.





Alçı, Sağlık Bakanı Koca’nın “Şu aşamada daha geniş bir kapanma tahmin etmediğini” kaydetti.





‘BULAŞICI HASTALIK’ TANIMLI ÖLÜMLER





Bakan Koca, ölüm sayılarındaki artışa ilişkin de konuştu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki ölümlerde patlama yaşanması üzerine son haftalarda ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlı günlük vefat sayılarını da açıklamaya başlamıştı.





Koca, ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlı ölümlerde yaşanan kritik artış hakkındaki eleştirilere yanıt verirken bunların tamamının Covid-19 hastası olmadığını söylemiş ancak hangi bulaşıcı hastalıkların bunun içinde yer aldığını açıklamamıştı.





Koca, bu kez konuya dair şu ifadeleri kullandı: “Mesela kanser hastalarının büyük çoğunluğu kanserden değil vücutlarındaki bir enfeksiyondan hayatlarını kaybederler onları da bulaşıcı hastalık kategorisine yazıyorlar.”





Bakan Koca, geçen yıllara göre ölüm sayıları arasındaki büyük farka dair ise şunları söyledi:





“TUİK her yıl olduğu gibi bu yılın da sonunda birçok veri gibi kayıplarımızın sayısını da yayınlayacak, orada göreceğiz. Bu yıl geçen yıllara göre her şeyin farklılaştığı bir durum söz konusu. Ölüm sayısını il il değerlendirmek doğru olmayabilir, çünkü Covid tanısı konanlar oldukları yeri terk edemiyorlar, geçen yıllarda dolaşım çok daha fazlayken bu yıl öyle değil. Tanı nerede konursa orada takip ediliyor. Vefat da orada oluyor. Dolayısıyla toplam sayıya bakmak daha sağlıklı.”